Algérie: Création d'un centre de recherche en sciences pharmaceutiques à Constantine

Alger — Un centre de recherche en sciences pharmaceutique (CRSP) a été créé par un décret exécutif publié au Journal officiel no 60.

Placé sous la tutelle du ministre chargé de la Recherche scientifique, ce nouveau centre (siège à Constantine) est chargé de réaliser, en étroite collaboration avec les institutions et structures relevant de ce secteur, des programmes de recherche scientifique et de développement technologique dans le domaine des sciences pharmaceutiques.

Il s'agit notamment de la promotion de la recherche en matière de principe actif du médicament, la maîtrise de l'efficacité pharmaceutique établie à partir de connaissances fondamentales, la modélisation de l'exposition aux médicaments et ses déterminants, le développement de la pharmacologie, notamment en matière de pathologies chroniques, le développement des bio-médicaments, la promotion de la recherche en matière de lutte antidopage, et de la contribution, dans son domaine de compétence, à la sécurité sanitaire.

Le conseil d'administration du centre comprend les représentants des ministres, respectivement, de la Défense nationale, de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, de l'Industrie et des mines, de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, de la Jeunesse et des sports, de l'Environnement et des énergies renouvelables, ainsi que des représentants des entreprises SAIDAL et BIOPHARM .