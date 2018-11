Algérie: Création d'un centre de recherche en environnement à Annaba

Alger — Un centre de recherche en environnement (CRE) a été créé par un décret exécutif publié au journal officiel n 63.

Placé sous la tutelle du ministre chargé de la Recherche scientifique, ce centre (siège à Annaba) est chargé de réaliser les programmes de recherche scientifique et de développement technologique dans le domaine de l'environnement.

Il vise la résolution des problématiques liées à la préservation, au développement et à la valorisation des ressources naturelles, à l'évaluation et à la modélisation des changements climatiques et leur impact sur l'environnement, à la prévention des risques liés aux pollutions et aux technologies de dépollution, au développement de l'économie verte, à la gestion et à la valorisation des déchets, précise le décret exécutif.

Le conseil d'administration de ce centre comprend les représentants des ministres, respectivement, de la Défense nationale, de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, de l'Environnement et des énergies renouvelables, de l'Industrie et des mines, de l'Energie, des Ressources en eau, de l'Agriculture, du développement rural et de la pêche, de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière.