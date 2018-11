Congo-Kinshasa: Goma - Des jeunes échangent sur la situation sécuritaire à Beni

Les jeunes des clubs universitaires et des forums de jeunes de la ville de Goma ont échangé jeudi 22 novembre à Goma sur la situation sécuritaire du territoire de Beni. Cette activité d'un jour, organisée par l'ONG Association des Nations unies/RDC, avait pour but de contribuer à la recherche de la paix durable dans le territoire de Beni.

Elle vise aussi à interpeller les autorités politiques et administratives pour qu'elles prennent des dispositions pratiques afin de restaurer la paix dans ce territoire meurtri depuis plusieurs années.

« Nous voulons que les conditions des vies des populations de Beni soient améliorées, et que la situation sécuritaire soit restaurée dans cette partie de la république. Et nous voulons que les autorités politico-administratives, policières et militaires prennent leurs dispositions. Que chacune d'elles prennent ses responsabilités pour instaurer la paix qui a disparu dans ce milieu depuis plusieurs années. Et nous voulons que la population du Nord-Kivu et de partout ailleurs, puisse emboiter les pas à ceux qui sont en train de chercher la sécurité dans ce milieu. Que le monde entier nous entende et nous vienne en rescousse », a rapporté Remy Aluba, chef de section de ANU/RDC.