Tunisie: Une rencontre unique entre recruteurs et demandeurs d'emploi

Le Salon régional de l'emploi «Mustakbali» est une rencontre entre les chefs d'entreprise présents sur le marché et les jeunes diplômés. Il offre à ses visiteurs la possibilité d'échanger des idées et des points de vue directement avec les représentants des entreprises qui participent à ce salon et qui sont à la recherche de nouvelles compétences. Se déroulant durant une journée à Kairouan, le salon vise une collaboration avec les différentes structures régionales des gouvernorats de Sidi Bouzid, Gafsa, Kasserine et Mahdia.

Il représente ainsi une excellente opportunité aux jeunes diplômés, pour qu'ils s'informent sur les besoins en recrutement dans divers secteurs d'activité, mais aussi pour les entreprises qui pourront interagir avec les candidats présents et chasser les profils qui correspondent le mieux à leurs besoins en recrutement. Les chercheurs d'emploi pourront déposer de main en main leurs CV auprès des entreprises qui les intéressent, interagir directement avec les recruteurs et les séduire.

Cadre décontracté

Ainsi, le Salon régional de l'emploi «Mustakbali» permettra à ses visiteurs de passer leur premier entretien dans un cadre décontracté et d'une manière spontanée, sans avoir à passer par la démarche classique de dépôt du CV et d'attente d'un entretien. La visite au Salon régional de l'emploi est aussi une occasion d'étendre son réseau. De plus, des professionnels et animateurs de workshops seront disposés à renseigner les visiteurs des métiers et les aideront à apporter les améliorations nécessaires à leur CV pour postuler avec plus de confiance. Tous ces services seront entièrement gratuits. Les conférences plénières de «Mustakbali» se tiendront sur le thème : «Les clés pour réussir votre recherche d'emploi !».

De plus en plus d'experts s'accordent aujourd'hui sur le fait que le diplôme universitaire, qui couronne les apprentissages théoriques de tout étudiant, n'est plus suffisant à lui seul pour satisfaire les exigences des entreprises. Depuis quelques années, un déséquilibre est né entre les demandeurs d'emploi diplômés et les entreprises qui cherchent à recruter des profils adaptés à leurs activités. Conscients de l'importance de réduire ce gap et afin d'offrir aux jeunes, à la recherche d'un emploi, l'occasion de rencontrer des recruteurs et des directeurs de ressources humaines dans les régions les plus touchées par le chômage, Mercy Corps organise, le 28 novembre, le Salon régional de l'emploi à Kairouan.

Le salon a un double objectif :

- Améliorer l'employabilité des jeunes diplômés via un programme riche et varié alternant conférences et workshops, afin de permettre aux étudiants participants d'échanger sur les métiers et de se confronter aux réalités professionnelles.

- Saisir les opportunités d'emplois et de stages proposés par les 20 entreprises présentes. Ce salon permettra aux chercheurs d'emploi d'échanger les points de vue sur les métiers, de se confronter aux réalités professionnelles, de saisir les opportunités d'emploi et de stages proposés par les entreprises présentes à cette manifestation.

Différents intervenants seront présents pour faire découvrir aux visiteurs du forum plusieurs facettes du sujet :

- Conférences sur le thème de l'employabilité et préparation au marché de l'emploi.

- Une série de workshops visant à améliorer l'employabilité des jeunes.

- 20 entreprises partenaires proposant plus de 1.000 opportunités d'embauche.

- Des rencontres entre recruteurs et jeunes chercheurs d'emploi.