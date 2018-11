Tunisie: Une persévérance payante !

Auparavant, l'entrejeu composé de Kom, Chaâbani, Ben Romdhane et Larbi, impérial, a eu quelques problèmes de replacement ; cette défaillance et le manque de compétition de M'barki ont été bien exploités par les Monastiriens Ben Hassine, Kabbou et Kouaté (ex-attaquant du CSS) qui ont menacé sérieusement l'arrière-garde espérantiste bien garnie avec le duo Aymen Mahmoud et le revenant Chammam. Jeridi a eu quelques sueurs froides face aux débordements de Kabbou.

Passé l'orage, les «Sang et Or» reprirent de plus belle pour imposer leur autorité et leur maîtrise face à un ensemble monastirien confiné en défense. «Nous avons rencontré quelques problèmes au cours des 20 premières minutes du match. Mais après, nous avons retrouvé notre jeu. L'incorporation des jeunes a redonné un sang neuf à l'équipe. L'essentiel a été réalisé par cette victoire», a affirmé Mouîne Chaâbani.

Que de ratages !

Les «Sang et Or» ont alors davantage varié leurs actions, jouant carrément en profondeur, cherchant Mejri -- pas à l'aise comme attaquant de pointe -- et Larbi parfois se hasardant à gauche et à droite, aidé par le jeune Lakoud.

Mais ni l'un ni l'autre n'ont trouvé la faille. A chaque fois, leurs frappes sont allées mourir dans la nature, quel manque de réussite! La concrétisation a fait terriblement défaut aux camarades de Chammam qui ont tout fait.

A la reprise, Mouîne Chaâbani a fait entrer Rabii comme arrière gauche, Coulibaly à la place de Kom et Badri à la place de Lakoud. Ce trio a réussi à redonner un second souffle à son équipe. Il a fallu patienter sans paniquer jusqu'à la 82' pour voir enfin Larbi mettre un terme aux nombreux ratages des uns et des autres. Ce dernier a profité d'une ouverture de Badri pour balancer une volée fouettée dans les buts adverses à la 82'. Ce but allait sonner le glas de l'USMonastir qui a tout fait pour sortir indemne, mais un mauvais replacement de la défense a été fatal à cette équipe monastirienne. L'EST, pour sa part, se replace en haut du tableau derrière le CSS et le CAB.