Tunisie: Le réseau électrique sera étendu à plusieurs régions

Ainsi, la Tunisie entre de plain-pied dans l'ère des énergies renouvelables qui seront exploitées dans la production d'électricité. La demande ne cesse d'évoluer d'une année à l'autre dans tous les secteurs : domestique, industriel, touristique et agricole. L'extension des activités économiques a rendu nécessaire l'augmentation de la production d'électricité. D'où le choix des énergies renouvelables qui sont moins coûteuses que l'énergie conventionnelle et aussi moins polluantes. La période d'ensoleillement en Tunisie et particulièrement dans le sud reste encore sous-exploitée dans la production énergétique.

Une utilisation à large échelle

Le plan solaire adopté et mis à jour par la Tunisie a, d'ailleurs, prévu plusieurs projets utilisant l'énergie solaire et éolienne dans plus d'un secteur. Des projets sont également mis en œuvre pour fournir l'électricité à partir de l'énergie solaire aux villages qui sont loin du réseau public de la Steg. Des terrains et des jardins publics sont également éclairés grâce aux plaques photovoltaïques. Ces projets devraient être généralisés à toutes les régions pour améliorer les conditions de vie des citoyens là où ils se trouvent.

Malgré une crise économique qui perdure, la Steg ne cesse de déployer des efforts dans les différents domaines entrant dans le cadre de son activité pour satisfaire les besoins exprimés par ses clients dans toutes les régions du pays.

La consommation spécifique globale des moyens Steg et centrale Radès a accusé une diminution de 11,2 tep/GWh équivalent à 4,9% en 1016 par rapport à 2015, passant de 228,9 tep/GWh en 2015 à 217,8 tep/GWh en 2016. Le réseau de transport d'électricité a été étendu de 95 km, soit une évolution de 1,5% par rapport à l'année 2015. Cette évolution s'explique par la mise en service de la ligne 225 kV Bouficha - Msaken Nord.

Un projet a déjà été lancé pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Tozeur (10 MW). Une étude de faisabilité du projet éolien de Jbel Tbaga (Kébili) de puissance 80 MW a été achevée. Une autre étude a concerné la faisabilité des centrales solaires photovoltaïques de puissance totale 300 MW. Par ailleurs, une convention a été signée entre MDCI-STEG-KOICA, pour le financement des études de faisabilité de 50 MW photovoltaïques dans le Sud tunisien (don de 1,4 million de dollars US). Deux conventions ont été également signées entre la Steg et la banque allemande KFW pour le financement des études de faisabilité de 220 MW éoliens dans les sites de Jbel Abderrahmane et El Ktef.