Tunisie/Egypte: Rolland Courbis ne dira pas non aux Aigles de Carthage

Hier, la Fédération Tunisienne de Football a annoncé officiellement être à la recherche d'un nouveau sélectionneur en mettant fin à la mission du duo intérimaire Mourad Okbi - Maher Kenzari à la tête des Aigles de Carthage.

Alors qu'on évoquait déjà une possible arrivée du Belge Marc Wilmots, d'autres noms sont venus se greffer à la liste des candidats pour prendre en main les Aigles de Carthage. Avec Marc Wilmots, s'ajoutent ainsi trois autres candidats. On évoque le Portugais Paulo Jorge Rebelo Duarte, mais aussi les Français Paul Le Guen et Alain Giresse.

Ce matin on apprend que Rolland Courbis serait intéressé par la sélection tunisienne de football. Dans une déclaration accordée à une radio française, l'ancien coach de Montpellier a fait savoir qu'il n'hésiterait pas une seconde à accepter une éventuelle proposition de la Fédération Tunisienne : « Ce ne serait pas logique si je refuse le poste si on me le propose », a-t-il souligné.