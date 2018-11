Ghana: Mondial U 17 féminin - Ghana - Evans Adotey explique la réussite de ses Black Maidens

Le Ghana a réalisé un sans-faute lors de la phase de groupe du Mondial U 17 féminin. Les Ghanéennes ont terminé en tête de la poule A avec 9 points.

L'équipe du Ghana a décroché son billet pour les quarts de finale du Mondial, mardi dernier, en battant la Nouvelle-Zélande (2-0). Une phase de poule maîtrisé et les Black Maidens ont obtenu le droit de défier la Mexique en quart de finale de la Coupe du monde féminine U17.

« Je vis de loin mes meilleures émotions en Coupe du Monde lors de cette quatrième expérience à voir la facilité avec laquelle nous avons imposé notre jeu et enregistré des victoires nettes, se félicite l'entraineur du Ghana Evans Adotey sur le site de la FIFA, trois jours avant de voir ses protégées se frotter au Mexique en quart de finale, ce dimanche 25 novembre à Montevideo. J'ai bénéficié des ressources pour mettre en place un travail de détection approfondi. Après avoir sillonné le Ghana pendant plusieurs mois, j'ai établi une première liste de 67 joueuses, qui a finalement été réduite à 21 pour l'épreuve mondiale, précise-t-il. Je savais exactement ce que je voulais pour mon système de jeu. Je me suis assuré de ne garder que les meilleurs éléments, avec une attention particulière pour des aspects non-techniques. Le mental et l'attitude ont été des critères fondamentaux de ma sélection. Leur condition physique est le résultat d'un travail de longue haleine, confirme le sélectionneur.

Pendant la longue préparation, j'imposais notamment chaque semaine le test de Cooper. Cela consiste à courir la plus grande distance possible en 12 minutes. Je ne laissais rien passer si leurs performances ne s'amélioraient pas d'une semaine à l'autre, souligne le stratège qui n'a pas hésité à confronter ses joueuses à des équipes masculines un peu plus jeunes pour se préparer à l'épreuve mondiale. Cela les pousse à se sublimer. Je veux les voir se dépasser dans l'adversité », conclut Adotey.