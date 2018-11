Congo-Kinshasa: La MONUSCO ouvre ses portes à des écoliers d'Uvira

communiqué de presse

Le 19 Novembre 2018, le Sous-Bureau de la MONUSCO Uvira a organisé une visite guidée a l'intention des élèves de l'Ecole Primaire ESPOIR d'Uvira. Cette visite rentre dans le cadre du renforcement de la confiance entre la MONUSCO et la population locale mais aussi vise à accroître sa visibilité et promouvoir les activités civilo-militaires selon l'approche « Winning Hearts And Mind » (WHAM). Au total, 51 personnes ont assisté à l'activité parmi lesquelles 46 élèves (20 garçons et 26 filles), 5 enseignants et le Directeur de ladite école dont (4 hommes et 1 femme).

Pendant l'activité, les élèves ont visité les locaux de MONUSCO dont son aérodrome et la Base militaire des contingents pakistanais, Pak-Batt3.

Cette activité éducative, pédagogique et de grande visibilité était organisée et facilitée par la Section des Affaires Civiles et les élèves ont pu voir et ont reçu des explications sur le fonctionnement, l'usage et l'utilité des équipements qu'utilisent les composantes civiles et militaires de la MONUSCO.

De façon particulière, ils ont pu visiter les installations aéroportuaires où ils ont eu des explications sur comment sont organisées les facilitées de moyens de transport aérien et la façon dont à l'exécution du Mandat de la MONUSCO dans les zones où l'inaccessibilité affecte le déploiement du personnel et des matériels ainsi que des partenaires étatiques et non - étatiques dont les humanitaires et autres acteurs de réponse.

Lors des interactions avec les Casques bleus pakistanais, ils ont été sensibilisés sur le mandat MONUSCO en République Démocratique du Congo (RDC).

Les élèves ont ensuite suivi une projection cinématographique résumant certaines des activités réalisées par les composantes civiles et militaires de la MONUSCO en RDC en général et en particulier dans la province du Sud-Kivu. S'en est suivi une séance interactive des questions et réponses sur les enseignements tirés du film projeté.

Ils ont, par exemple, vu une séquence au cours de laquelle les contingents de l'ONU apportaient un soutien aux FARDC durant les opérations militaires, comme cela fut le cas lors de la dernière attaque de Mayi - Mayi Yakutumba sur la ville d'Uvira en septembre 2017.

D'autres séquences ont concerné des scènes d'assistance médicale a la population civile, l'évacuation des blessés et une série de danses culturelles.

Les Officiers du Contingent pakistanais et ceux de la Section des Affaires Civiles ont également répondu à quelques questions en rapport avec la protection des civils soulevées par les élèves.

Par après, nos estimés visiteurs ont pu accéder à certains équipements de la MONUSCO pour la protection de la zone, y compris les chars d'assaut et de déploiement rapide.

Les Assistants de Liaison Communautaire ont également interprété l'hymne nationale congolaise avec les élèves dans la perspective d'enraciner dans leurs esprits les attitudes et reflexes de responsabilité en tant que futurs dirigeants du pays.

À la fin de l'activité le Directeur de l'école a exprimé sa gratitude à la MONUSCO pour avoir ouvert ses portes afin de sensibiliser les élèves sur le Mandat MONUSCO et d'avoir permis la visite des équipements et infrastructures. Les officiels de la MONUSCO ont encouragé cette initiative qui permet le rapprochement et le renforcement de la confiance entre les acteurs au service de la paix, la protection des civils et la Stabilisation en République Démocratique du Congo.