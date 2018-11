Ghana: KT noue un partenariat avec le gouvernement du Ghana pour la préparation aux épidémies

communiqué de presse

Séoul, Corée Du Sud — KT signe un accord avec le Ghana Health Service pour la prévention des maladies

Le leader coréen des télécommunications apporte la technologie afin d'aider les personnes à travers le monde

KT Corporation (KRX : 030200 ; NYSE : KT), la plus grande société de télécommunications de Corée du Sud, a conclu la semaine dernière un accord important avec le Ghana pour combattre les épidémies et aider les populations en Afrique et ailleurs dans le monde grâce sa technologie innovante.

Le 16 novembre, le leader coréen des télécommunications a signé un accord avec le Ghana Health Service concernant l'utilisation des mégadonnées dans la prévention des maladies infectieuses. Yoon Jong-Jin, le vice-président directeur principal chargé des relations publiques de KT et le Dr Anthony Nsiah Asare, le directeur général du Ghana Health Service (GHS), étaient présents à la cérémonie de signature à Accra, au Ghana.

Parmi les autres principales personnalités figuraient Kim Sung-Soo, ambassadeur à l'ambassade de Corée au Ghana, Michael Melchior, directeur national des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) du Ghana, le Dr Owen Laws Kaluwa, représentant national de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Ghana, Fiachra McAsey, représentant adjoint de l'UNICEF au Ghana et M. Yukyum Kim, directeur national de la KOICA au Ghana.

L'accord de KT Corp. sur le contrôle des maladies, le premier que la société signe avec une agence de santé publique, a attiré l'attention de la communauté sanitaire internationale, notamment en raison de l'emplacement du Ghana en Afrique de l'Ouest. Entre 2014 et 2016, la région a souffert de l'épidémie de virus Ebola la plus répandue de l'histoire, alors qu'à ce jour, il n'y a aucun cas confirmé de maladie à virus Ebola au Ghana, selon l'OMS.

« Nous aiderons le Ghana à prendre l'initiative en matière de soins de santé en Afrique de l'Ouest », a déclaré, M. Yoon de chez KT. « Nous irons au-delà de l'Afrique et ferons pression en faveur de la prévention des maladies dans d'autres parties du monde où les infrastructures en matière de soins de santé et d'éducation sont encore en développement. »

Le système de prévention des maladies de KT analyse les informations en fonction de la localisation, y compris les données d'itinérance qu'il recueille ; il utilise ces données pour guider ses clients dans la prévention des épidémies et développe un système de surveillance qui aide les autorités sanitaires à évaluer le risque d'infection au stade initial d'une épidémie.

KT a commencé à travailler sur le système en 2016 avec le ministère des Sciences et des TIC ainsi qu'avec l'Agence nationale de la société de l'information pour démontrer de quelle façon il est possible d'utiliser les mégadonnées dans le contrôle des maladies. Le projet a vu le jour un an après que le MERS (syndrome respiratoire du Moyen-Orient) a frappé la Corée. Aujourd'hui, il est considéré comme une vitrine de la collaboration entre les secteurs public et privé.

Compte tenu du succès du projet, KT cherche à collaborer avec des gouvernements étrangers et des organisations internationales sur l'utilisation des mégadonnées et de la technologie de l'information pour prévenir la propagation des maladies infectieuses. À cette fin, la société coréenne a proposé, en janvier de cette année, la création d'une plateforme mondiale de prévention des épidémies lors de la conférence annuelle du Forum économique mondial.

En tant que leader mondial dans le secteur des TIC, KT invite également les pays asiatiques à participer à son projet. Parmi les pays cibles figure la République démocratique populaire lao (RDPL). KT cherchera à lancer un projet de prévention des épidémies avec le ministère de la Santé du Laos et la Korea Foundation for International Healthcare (KOFIH), une filiale publique du ministère de la Santé et des Affaires sociales de la Corée du Sud.

Du 11 au 17 novembre, KT a dépêché des volontaires en informatique au Laos avec le KOFIH et la KT Group Hope Sharing Foundation, l'organisme de contribution sociale de l'entreprise. Le groupe d'employés volontaires de KT a fourni du matériel informatique pour les stations de quarantaine de l'aéroport international de Wattay et du pont de l'amitié lao-thaïlandaise.

Les volontaires en informatique ont formé les responsables du Département du contrôle des maladies transmissibles du ministère de la Santé du Laos à l'utilisation des ordinateurs, smartphones et logiciels pour prévenir la propagation des maladies infectieuses. Les volontaires de KT ont visité une école élémentaire à Vientiane avec l'Africa-Asia Development Relief Foundation, une ONG coréenne, où les élèves ont appris davantage sur l'informatique, la RV (réalité virtuelle) et d'autres sujets.

KT Corporation, le plus grand fournisseur coréen de services de télécommunications rétabli en 1981 en vertu de la loi Telecommunications Business Act, est à la pointe de l'ère de l'innovation dans le pays le plus connecté au monde. L'entreprise mène la 4e révolution industrielle avec son réseau filaire et sans fil à grande vitesse, ainsi que sa technologie innovante en matière de TCI. Après avoir installé 20 millions de lignes fixes en seulement 12 ans, KT a été le premier opérateur télécom à introduire le service 5G à grande échelle en 2018. Cela constitue une nouvelle étape dans les efforts continus de KT visant à fournir des produits et services essentiels alors que la société cherche à devenir la première entreprise de TIC et la première entreprise populaire.