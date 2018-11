Afrique: L'UE accroît l'aide humanitaire en faveur du Soudan

communiqué de presse

Bruxelles — BRUXELLES, 23 November 2018 / PRN Africa / -- Alors que des millions de personnes continuent d'avoir besoin d'une aide humanitaire au Soudan, la Commission a annoncé l'octroi d'une aide d'urgence supplémentaire de 18 millions d'euros.

Cela porte à 41 millions d'euros le montant total de l'aide humanitaire de l'UE en faveur du Soudan pour 2018.

«L'UE est déterminée à venir en aide aux populations en détresse au Soudan. Notre nouvelle enveloppe permettra d'apporter une aide d'urgence aux personnes déplacées par le conflit et de fournir des soins nutritionnels aux enfants souffrant de malnutrition. Nous soutiendrons également les services aériens humanitaires, afin que l'aide puisse parvenir aux populations dans les régions difficiles d'accès.», a déclaré M. Christos Stylianides, commissaire chargé de l'aide humanitaire et de la gestion des crises.

Le Soudan traverse une crise humanitaire extrêmement complexe due au conflit, aux déplacements forcés, à l'insécurité alimentaire et à la dénutrition. Des millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du pays, qui abrite également plus de 900 000 réfugiés. La plupart des réfugiés sont des Sud-soudanais qui ont fui les combats et la famine.

En étroite collaboration avec ses partenaires humanitaires, l'UE vient en aide à des milliers de personnes déplacées de force et de réfugiés tout en soutenant la lutte contre la malnutrition et en faisant face aux effets des catastrophes naturelles telles que les inondations et les sécheresses.

Contexte

Toutes les opérations d'aide humanitaire de l'UE au Soudan sont étroitement surveillées et sont effectuées uniquement par l'intermédiaire d'ONG, d'agences de l'ONU et d'organisations internationales. En plus de répondre aux besoins humanitaires les plus urgents, l'UE a renforcé la coordination avec les programmes de développement au Soudan afin de faire face plus efficacement aux crises de longue durée liées aux déplacements forcés et à la malnutrition.

Copyright Union européenne, 1995-2018