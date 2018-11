Sénégal: Dakar et Abuja veulent redynamiser leur coopération bilatérale (Sidiki Kaba)

Dakar — Le Sénégal et le Nigeria ont décidé vendredi de redynamiser leur coopération bilatérale, avec la tenue avant décembre 2019, de la grande commission mixte entre les deux pays, a annoncé vendredi le ministre des Affaires étrangères, Sidiki Kaba.

"Je voudrais me féliciter de la décision que mon homologue et moi-même avons pris à l'issue de notre entretien de ce matin de tenir au plus tard en décembre 2019, la troisième grande commission mixte sénégalo-nigérian, qui sera couplée au forum des affaires", a-t-il déclaré, à l'issue d'une séance de travail avec son homologue de la République Fédérale du Nigeria, Geoffrey Onyeama.

Selon le ministre sénégalais des Affaires étrangères, la convergence de vues au plan diplomatique entre les deux pays tarde à " se refléter dans les relations bilatérales, notamment dans les relations commerciales".

Il a rappelé que la grande commission mixte entre les deux pays ne s'est réunie jusque-là qu'à deux reprises, en 1995 à Lagos et 1999 à Dakar.

Sidiki Kaba a relevé " l'insuffisance et l'obsolescence" du cadre juridique de la coopération entre Dakar et Abuja, qui ne compte que cinq accords."Je suis convaincu que nos deux pays doivent et peuvent faire plus (... ) Il nous faut dès maintenant travailler à inverser cette tendance", a exhorté Sidiki Kaba.

Il a demandé l'implication des secteurs privés des deux pays en vue de "hisser" l'axe Dakar-Abuja à un niveau de coopération stratégique.

Son homologue nigérian Geoffrey Onyeama a indiqué que sa visite à Dakar vise à élaborer une " feuille de route et une stratégie" pour renforcer la coopération entre les pays membres de l'espace CEDEAO.

Il a expliqué que la léthargie notée dans la tenue de la commission mixte était due à un manque de volonté politique. Il a souhaité qu'elle commission mixte soit " institutionnalisée" et se tienne régulièrement.