Afrique: CAN 2018 - Les Camerounaises en les Maliennes en demi-finales

Les équipes du Cameroun et du Mali se sont qualifiées pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations féminine 2018, ce 23 novembre, et se sont rapprochées ainsi d'une participation à la Coupe du monde 2019. Les Camerounaises finissent en tête du groupe A suite à leur match nul 1-1 face aux Ghanéennes, hôtesses du tournoi désormais éliminées. Quant aux Maliennes, elles atteignent le dernier carré de la compétition pour la première fois grâce à leur succès 3-2 face à des Algériennes sorties.

Pour la première fois de leur histoire, les footballeuses maliennes vont disputer les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations féminine. Ce sera le 27 novembre à Cape Coast, face aux joueuses classées premières du groupe B de la CAN 2018, les Sud-Africaines, les Nigérianes ou les Zambiennes.

Des Algériennes vaillantes mais battues sur le fil

Les « Aiglonnes » ont dû cravacher pour atteindre le dernier carré du tournoi, après six échecs passés. Malmenées par les Algériennes durant leur dernier match de poule, elles ont concédé l'ouverture du score à la 37e minute, suite à une réalisation de Lydia Belkacemi.

En deuxième période, un mano a mano s'est engagé entre Maliennes et Maghrébines, Fatoumata Diarra égalisant (58e), avant qu'Imene Merrouche ne redonne l'avantage sur penalty à l'Algérie (2-1, 62e). Mais Aissatou Diadhiou (2-2, 83e) a remis les siennes en bonne position, avant que Fatoumata Diarra ne réussisse un doublé, sur penalty (90e+4).

Les Ghanéennes éjectées de leur CAN 2018

Ce résultat final ne change rien au sort des Algériennes qui, même en cas de victoire, auraient été éliminées dès le premier tour. Car dans l'autre rencontre du jour, les Ghanéennes ont fait match nul 1-1 face aux Camerounaises.

Ce score ne suffit pas aux « Black Queens », sorties de leur CAN 2018 devant un stade quasi-vide, à Accra. Il permet en revanche aux « Lionnes Indomptables » de conserver la première place du groupe A et de rester ainsi dans la capitale du Ghana, pour y jouer l'autre demi-finale, également prévue mardi. A noter que les buts de la rencontre ont été inscrits par Portia Boakye (31e) pour les locales et par Christine Manie (41e sur penalty) pour les visiteuses.

Mondial 2019 en vue pour Camerounaises et Maliennes

Les Camerounaises et les Maliennes ne sont désormais plus qu'à une victoire d'une qualification en Coupe du monde 2019. Pour aller en France, il faudra en effet finir parmi les trois premiers de la CAN 2018 et donc gagner sa demi-finale ou, au pire, la « petite finale » de la compétition le 30 novembre. A moins que les Equato-Guinéennes ne franchissent le premier tour [1].

Elles connaîtront par ailleurs leurs prochaines adversaires ce 24 novembre, à l'issue des matches Guinée équatoriale-Nigeria et Afrique du Sud-Zambie dans le groupe B.

[1] L'équipe de Guinée équatoriale est exclue de la Coupe du monde 2019 et ne sera pas qualifiée pour ce tournoi, même si elle se qualifiera pour les demi-finales de la CAN 2018.

CAN 2018 FÉMININE : CLASSEMENT DES GROUPES

GROUPE A (après 3 journées) :

1.Cameroun 7 points, +4

2.Mali 6 points, +1

3.Ghana 4 points, 0

4.Algérie 0 point, -5

GROUPE B (après 2 journées) :

1.Afrique du Sud 6 points, +7

2.Nigeria 3 points, +3

3.Zambie 3 points, +1

4.Guinée Equatoriale 0 point, -11