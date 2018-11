Maroc: Paris accueille l'emblématique défilé "Caftan du Maroc"

Paris, capitale mondiale de la mode, sera au rendez-vous pour accueillir samedi l'emblématique défilé "Caftan du Maroc" qui en est à sa cinquième édition. Le défilé, qui aura pour décor un majestueux palace de Paris, promet une immersion dans la richesse du patrimoine du Royaume du Maroc. Cet événement présentera le travail des plus célèbres stylistes de la haute couture marocaine et des jeunes designers qui "ont puisé leurs inspirations dans leur héritage et réalisé des collections qui allient tradition et tendances modernes".

De vraies œuvres d'art, faites de matières délicates, avec le savoir-faire ancestral des maîtres artisans locaux «les Maâlems», y seront présentées. "A ce jour, les stylistes Inesaf Benaissa, Farah Benchekroun, Sabrine Karrakchou, Siham Bouzoubaa, Zorha Laamech, Mounia Tazi, Badiaa Filali, Rafael Dorian, Sara Bennani et Amine Mrani, ont confirmé leur présence", selon un communiqué des organisateurs.

L'édition Paris 2019 prévoit aussi la remise de deux prix d'encouragement, pour un jeune talent et un artisan prometteur ainsi qu'un prix hommage à un grand nom du stylisme au Maroc. "Caftan du Maroc" rendra également hommage, lors de cette édition, à la haute couture algérienne. Le podium verra ainsi défiler les créations de designers algériens de renom, tels que Khaled Fatma Zohra Soraya et Selma Boulcina.

Les organisateurs expliquent, dans des déclarations à la MAP, que "le choix de Paris, capitale mondiale de la mode, s'est imposé tout naturellement. Ce choix a été dicté aussi en raison de la forte communauté marocaine établie en France". Quant à l'hommage qui sera rendu à la haute couture algérienne lors de cette édition, les organisateurs ont affirmé que "Caftan du Maroc" entend inclure les créateurs du Maghreb et du monde arabe. "Il s'agit d'une première qui sera perpétuée lors des prochaines éditions de ce défilé de renommée internationale", assure-t-on. De même, avec ses prix d'encouragement aux jeunes créateurs, "Caftan du Maroc" souhaite encourager les jeunes créateurs montants en leur donnant "un coup de pouce". Là aussi, il s'agira d'une tradition que perpétuera le défilé.

L'événement offrira également un espace d'exposition qui permettra aux visiteurs de découvrir un large éventail de produits d'artisanat de luxe, ainsi que des accessoires traditionnels pour sublimer les looks Moroccan Chic.

De nombreuses personnalités et médias internationaux sont attendus à cette cinquième édition du défilé "Caftan du Maroc", qui sera animée par le chanteur Douzi ainsi que d'autres stars de la chanson marocaine et arabe. Plaçant au cœur de son activité la promotion et la valorisation de l'art de vivre marocain à travers le caftan, ledit défilé fait rayonner les créateurs et artisans à l'international depuis de nombreuses années. En effet, "Caftan du Maroc" organise divers grands défilés dans les capitales de mode telles que Paris, Amsterdam, Abu Dhabi, Londres, Washington DC. et Los Angeles.