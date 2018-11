Afrique: Propos d'avant-match Afrique du Sud - Zambie

Desiree Ellis (sélectionneure de l'Afrique du Sud)

Ce match contre la Zambie est très important pour nous car nous voulons terminer à la première place de notre poule.Nous devons simplement veiller à bien exécuter toutes nos séquences afin d' obtenir le résultat positif que nous attendons.

Pour le moment, malgré nos six points, nous sommes encore en position d'attente. Quant aux joueuses, elles sont en forme. Pas de bobo particulier à signaler. La troupe est prête pour un match dont on connaît la difficulté. Mais je sais qu'en pareille circonstance, l'humilité est une vertu. J'ai dit et répété aux joueuses qu'avec nos six points l'équipe n'était pas encore en demi-finale.

Leandra Smeda (attaquante de l' Afrique du Sud)

L'état d'esprit de l'équipe est au top. La confiance est là. La concentration aussi. Nous allons jouer pour prendre les trois points en sachant que le point d'un nul suffirait à notre bonheur. Ensuite il faudra partir à la conquête d'une place pour la Coupe du monde en France.

Par expérience il est important de marquer quand l'occasion se présente. Seuls comptent les buts inscrits. Notre destin est entre nos mains et c'est beaucoup mieux ainsi.

Bruce Mwape (sélectionneur de la Zambie)

Un jour bonnes, un jour mauvaises. C'est jusqu'à présent le tracé de mes joueuses dans la compétition. Bonne prestation contre la Guinée équatoriale, mauvaise contre le Nigeria. C'est peu dire que je n'ai pas reconnu mon équipe qui a joué sans repères et sans discipline. Contre une telle équipe, cela ne passe pas. En deuxième période, face aux Super Falcons, elles n'ont pas respecté les instructions. J'espère que la leçon a, cette fois, été bien comprise. es phases de poules réclament une concentration permanente. le moindre relâchement peut se révéler fatal. Et c'est ce qu'il s'est passé contre le Nigeria. Maintenant c'est un match à trois à la nuance près que l'Afrique du Sud a trois points de plus que nous. A la limite, un nul suffit au bonheur des Banyana Banyana.

Nali Hazel (gardienne de la Zambie)

La lourde défaite concédée devant les Nigérianes n'a pas affecté notre moral ni notre confiance. C'est le passé. Contre l'Afrique du Sud, c'est une autre aventure qui commence. Elle nous oblige à une indispensable victoire avec le plus de buts possibles. Cela signifie que de notre part il y aura une prise de risques maximum. pas question de calculer, de temporiser. Ce sera tout pour la gagne.