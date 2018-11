Congo-Kinshasa: Machine à voter / Fichier électoral - Corneille Nangaa zappe le débat et met le cap sur les élections !

*Des voix auront lancé, sans succès, mille et un ultimatums à la Commission Electorale Nationale Indépendante, du moins, en ce qui concerne le consensus autour de la machine à voter et du fichier électoral contestés par une frange importante des parties prenantes aux scrutins de décembre prochain.

Parmi ces prophètes du raccordement des vues, il y a bien lieu de citer Samy Badibanga Ntita, Noël Tshiani Muadiamvita, les Evêques du Congo, les confessions religieuses et bon nombre d'autres intelligences, aussi bien à l'interne qu'à l'externe du territoire national. Hélas ! La sourde oreille, peu convaincante soit-elle, de la CENI demeure inquiétante. Ce, à en croire ses positions claires vis-à-vis de l'usage de la machine à voter et du fichier électoral tel quel.

Au regard, cependant, des incertitudes que dénonce une certaine opinion quant à la capacité de la CENI à organiser de bonnes élections dans le délai, Nangaa et ses poulains rassurent, mieux que jamais, combien loin d'être un cauchemar, les élections auront lieu, le 23 décembre prochain. Car, en effet, la campagne électorale a, d'ores et déjà, démarré.

Débat des sourds ?

A un mois de la tenue des scrutins combinés sur l'ensemble du territoire national au pays de Joseph Kabila, des incertitudes planent encore, quant à l'effectivité du processus électoral en cours et au regard de l'almanach de la CENI. Le débat autour de l'usage ou non de la machine à voter, pour ne pas faire allusion au fichier électoral décrié, persiste infiniment, en dépit du lancement de la campagne électorale, le 22 novembre dernier. D'entrée de jeu, les principaux partis et regroupements politiques de l'opposition dont la plateforme "Lamuka" et le MLC cher à Jean-Pierre Bemba réclament jusqu'ici, les bulletins-papiers de vote en lieu et place de la machine à voter préconisée par Nangaa et les têtes couronnées de son institution.

Dommage, qu'on se le dise, que la CENI continue, quant à elle, à réceptionner les lots de ces machines. Il appert, en effet, que la Commission Electorale Nationale Indépendante est loin d'agréer le bémol que d'aucuns lui suggèrent, quant à la tenue des élections dans le délai imparti par son calendrier électoral en vigueur depuis le dimanche 5 novembre 2017.

C'est, principalement, la question de l'usage de la machine à voter ainsi que celle du fichier électoral qui sont encore à l'épicentre des accrochages dans le microcosme politique.

Option radicale

Pour la CENI, les dés sont jetés. L'heure a sonné de se recadrer pour prendre part aux joutes électorales qui s'annoncent, assurément, compétitives.

La campagne électorale ayant été lancée, les questions logistiques ne peuvent affoler l'opinion ni de près, ni de loin. Car, cela relève de la cuisine interne.

Des analystes estiment, en effet, que la CENI s'est, décidément, tirée d'affaire en faisant un focus sur la rude compétition du 23 décembre prochain et tient mordicus, à cette option que d'aucuns estiment être aux antipodes de deux précédents rendez-vous manqués en 2016 et 2017.

Des évidences

Les jours sont à compter au bout de doigts. L'odeur de l'alternance démocratique peut, d'ores et déjà, être sentie. De ce fait, Joseph Kabila n'est pas loin de céder les clés du Palais de la Nation qu'il aura détenues pendant 17 ans autant que tant d'autres animateurs des institutions à mandat électif. Car, doit-on le dire tout haut, le 12 janvier 2019, le calendrier de la CENI prévoit la cérémonie de remise- reprise entre l'élu-gagnant d'entre les 21 présidentiables en rude compétition et l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila.

Ainsi, pour l'institution-CENI, le débat autour de la machine à voter ainsi que du fichier électoral comme étant susceptibles d'être le nœud d'un éventuel report des scrutins n'a-t-il pas sa raison d'être.

Eu égard à la question liée à la machine à voter, la CENI appréhende difficilement la quintessence des reproches que ceux qui fustigent l'utilisation de ce qui est appelé "imprimante à voter". Secundo, parmi des candidats députés, témoins, observateurs et autres, nombreux sont du nombre d'électeurs enrôlés sans empreintes digitales. Ainsi, devient-il difficile de se plonger dans ce débat auquel la plateforme "Lamuka" chère à Martin Fayulu Madidi s'accroche comme préalable majeur à sa participation aux futures élections.