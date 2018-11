Sénégal: Le cinéma d'auteur, "gage d'indépendance" pour les réalisateurs

Rabat (Maroc), 23 nov (APS) - Le cinéma d'auteur pour certains réalisateurs présents au festival international de Rabat au Maroc est un "gage d'indépendance" vis-à-vis du cinéma commercial conditionné qui répond à des logiques financières.

Le cinéaste français Manuel Sanchez qui a opté pour ce genre cinématographique "libre", a soutenu, vendredi, qu'il militait pour un cinéma indépendant.

"Je suis pour un cinéma libre, pas celui conditionné (... ), on doit décoloniser les esprits, car le capitalisme a pollué tout le corps social", explique-t-il.

Le réalisateur algérien Hamid Benamra dit s'adapter à ce genre cinématographique faute d'avoir autre chose.

"On ne choisit pas tel genre, on s'adapte et on fait avec ce que l'on a. Je ne suis pas contre les films à plusieurs millions de dollars de budget, si l'on n'a pas cela, on se contente de faire ce qui est facile", fait-il valoir.

Le problème de financement rencontrée par ces réalisateurs du cinéma d'auteur les pousse à faire avec les moyens du bord et sur le plan technique et narratif avec des histoires plus personnelles.

Le cinéma d'auteur défini comme un cinéma plus personnel est, selon le critique marocain Richard Naim, "très vital" aujourd'hui.

"Il est vital d'avoir un cinéma d'auteur vis-à-vis du cinéma mondialisant où on tend vers une uniformisation du goût", a-t-il indiqué.

Selon Naim, ce besoin s'explique par le fait qu'aujourd'hui "avec les jeunes qui sont habitués à voir des blockbusters américains ou des téléfilms, ils ont tendance à s'ennuyer quand ils regardent un autre mode de narration différente parce qu'ils sont formatés ainsi".

"La nécessité d'un regard différent, authentique vient du désir de s'exprimer et d'exprimer, pas celui de plaire parce que guidé par le moteur de l'argent", souligne Rachid Naim, par ailleurs enseignant en cinéma au Maroc.

Selon les réalisateurs, le seul problème majeur reste celui de la distribution.

"Je suis devenu distributeur par militantisme pour gagner en autonomie, promouvoir mon cinéma et celui des réalisateurs négligés", dit Manuel Sanchez.

Le festival international du cinéma d'auteur de Rabat qui en est à sa 23ème édition offre un espace d'expression aux cinéates qui ont opté pour ce genre.