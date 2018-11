Soudan: La représentante résidente des Nations Unies visite le Sud-Kordofan

Kadugli — Le gouverneur de l'État fédéré du Sud-Kordofan M.Ahmed Ibrahim Ali a reçu jeudi dans son bureau a Kadugli la représentante résidente des Nations Unies pour les affaires humanitaires au Soudan, Ms. Gwi-Yeop Son.

Dans une déclaration à SUNA, M. Ibrahim a déclaré que la réunion avait porté sur l'importance de la coopération entre le gouvernement de l'État fédéré et les organisations des Nations Unies pour fournir une assistance humanitaire aux personnes déplacées dans l'État fédéré du Sud-Kordofan. Il a souligné que la situation dans le Kordofan du Sud sont sûre et stable et que les organisations avaient mené des enquêtes sur plus de 69 sites non soutenus , ajoutant que les organisations ont promis dans la période à venir que les travaux progresseront plus rapidement.

M. Ibrahim a ajouté que la réunion traitait la position du gouvernement soudanais concernant l'acheminement de l'aide humanitaire dans les zones du 'Mouvement Populaire' secteur du Nord tout en appelant les organisations des Nations Unies à exercer davantage de pression sur l'autre coté pour permettre à l'aide humanitaire de parvenir à ceux qui en ont besoin.

Pour sa part, Ms. Gwi-Yeop Son représentante résidente des Nations Unies pour les affaires humanitaires au Soudan a déclaré que l'objectif de la visite était de voir certains services fournis par les organisations humanitaires et développementales dans l'État fédéré du Sud-Kordofan, ainsi que certains projets de développement et humanitaires.

Au cours de sa réunion, Ms. Gwi-Yeop a discuté la collaboration avec le gouvernement de l'état de Sud-Kordofan pour renforcer les efforts humanitaires et de développement et réduire les risques de pauvreté de la population touchée dans l'état afin de parvenir à la paix dans l'Etat fédéré du Sud-Kordofan.