Sénégal: Troisième session de la Grande Commission mixte sénégalo-nigériane en 2019

Dakar — Les ministres sénégalais et nigérian des Affaires étrangères sont convenus vendredi à Dakar de convoquer, au plus tard en décembre 2019, la 3ème session de la Grande Commission mixte de Coopération bilatérale entre le Sénégal et le Nigéria, a appris l'APS.

Cette décision a été prise lors de la visite de travail de Geoffrey Onyema, ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigéria, accompagné d'une forte délégation.

"Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des excellentes relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent le Sénégal et le Nigéria, marque la volonté commune de leurs plus Hautes Autorités de hisser la coopération entre les deux pays en partenariat stratégique", salue le ministère sénégalais des Affaires étrangère dans un communiqué.

Il souligne que les deux délégations "ont eu des échanges approfondis sur les perspectives de consolidation de la coopération bilatérale, notamment dans les secteurs de la Diplomatie, de la Défense, de la Sécurité, des Hydrocarbures, du Tourisme, des Transports aériens, du Commerce, de l'Industrie, de la Pêche et de l'Aquaculture, de la coopération judiciaire".

Le communiqué souligne que "pour concrétiser cette volonté commune, les deux ministres des Affaires étrangères sont convenus de convoquer, au plus tard en décembre 2019, la 3ème session de la Grande Commission mixte de Coopération bilatérale".

Sidiki Kaba et Geoffrey Onyema "ont également noté, pour s'en réjouir, le dynamisme de la coopération dans le domaine militaire, qui se traduit par l'échange de stagiaires et les visites fréquentes de hauts responsables des Forces Armées des deux pays".

A ce propos, relève le communiqué, "ils ont souligné la pertinence d'élargir cette coopération aux domaines du renseignement, de la cybercriminalité et de la lutte contre les trafics de tous genres".

La même source relève que "les délégations se sont accordées sur le rôle prépondérant du commerce en vue d'une augmentation significative des flux d'échanges dans l'espace CEDEAO et, à cet effet, sont convenus de la nécessité de lever toute entrave à la libre circulation des personnes et des biens".

Les ministres qui ont reconnu "la contribution fondamentale" du secteur privé dans le développement économique, ont appelé les investisseurs des deux pays à "approfondir leurs relations et à multiplier les contacts afin de mieux exploiter les opportunités d'affaires dans les secteurs porteurs".

"Dans ce cadre, souligne le communiqué, ils ont salué les discussions engagées entre la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar et celle de Lagos, entre l'APIX et la Commission nigériane de Promotion des Investissements, et entre l'ASEPEX et le Conseil nigérian pour la Promotion des Exportations, qui devraient déboucher sur la signature très prochaine d'accords de coopération entre ces entités".

Sur le plan multilatéral, Sidiki Kaba et son homologue ont salué "une parfaite convergence de vues" sur les grands dossiers de la politique internationale et réitéré leur volonté de "continuer à œuvrer, ensemble, pour la promotion de la paix, de la démocratie, du développement, du respect des droits de l'homme et de la sécurité dans le monde, en particulier en Afrique et dans la sous-région".

Le ministre sénégalais des Affaires étrangères "a salué le choix porté sur le Nigeria pour présider la CEDEAO et a assuré son homologue du soutien et de la confiance totale du Sénégal dans le cadre de l'exercice de ce mandat".

Selon le communiqué, les deux ministres "ont en outre, évoqué la situation politico-sécuritaire dans la sous-région, et sont convenus de la nécessité de mutualiser les efforts pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent".

La même source note qu'ils "ont apprécié, à leur juste valeur, les résultats enregistrés par le Nigeria et ses voisins de la Région du Lac Tchad dans le cadre de la Force Multinationale Mixte".

Sidiki Kaba et Geoffrey Onyema "ont ensuite partagé leurs vues sur l'Union africaine, et ont souhaité que la réforme en cours aboutisse à davantage de transparence, de +redevabilité+ et d'efficience".

Les deux délégations "ont réaffirmé leur attachement au Consensus d'Ezulwini et insisté sur la nécessité d'une réforme du Système des Nations Unies qui donne à l'Afrique sa juste place".

Geoffrey Onyema a été reçu en audience par le chef de l'Etat et le président de l'Assemblée nationale. Il a également eu un entretien avec Mansour Elimane Kane, ministre du Pétrole et des Energies.