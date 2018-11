Soudan: Le ministre algérien de la justice appelle à l'élaboration de législation

Khartoum — Le ministre algérien de la Justice, Tayeb L.Hafez, a appelé à la mise en place de mécanismes régionaux et internationaux conformes au système législatif et aux normes internationales qui contribuent à la restauration de la sécurité et de la stabilité dans les pays arabes.

Il a souligné lors de son intervention jeudi aux sessions de la conférences des ministres arabes de la justice à Khartoum la nécessité de développer des systèmes législatifs, appelant à l'intensification des efforts pour lutter contre le terrorisme, la cybercriminalité, les crimes à la frontière et le trafic illicite de migrants, qu'il a décrits comme des crimes mortels.

M.Hafez a souligné le rôle de son pays dans la réforme et le développement humain, notamment dans la mesure où il a signé un certain nombre d'accords et d'instruments internationaux et sa participation à des forums internationaux dans le cadre de la coopération internationale , tout en affirmant le soutien de son pays au conseil des ministres arabes de la justice en vue de réaliser les aspirations , faisant allusion que la jurisprudence est le pilier de l'État du droit et de la loi, en espérant que la conférence aboutira a des recommandations et des points qui soutiendront les États arabes et la primauté du droit.

Le ministre algérien de la Justice a mis en garde contre les défis du monde arabe et la montée du terrorisme et de l'extrémisme, appelant à unifier les efforts pour l'éradiquer et à éponger ses sources, notant que l'inclusion de l'initiative algérienne visant à criminaliser le paiement de la rançon aux terroristes était considérée comme conforme aux résolutions du Conseil de sécurité et de la Ligue arabe.