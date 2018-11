Ile Maurice: Chalets exclusifs - Levée de boucliers contre tout projet à l'île-aux-Bénitiers

Il ne faut pas toucher à l'île-aux-Bénitiers. C'est là le cri de cœur d'un groupe de militants qui s'oppose farouchement à tout projet de développement sur cette île. Ainsi, plusieurs se sont joints au collectif Enn losean vivab pour ce combat tandis qu'une pétition est en circulation auprès de tous ceux qui visitent l'île afin qu'ils se rallient à leur cause.

Le déclencheur: un éventuel projet du gouvernement pour la construction de chalets exclusifs et haut de gamme sur l'île. À travers une vidéo de plus de 13 minutes avec plus de 2 600 partages sur sa page Facebook, Enn losean vivab veut alerter l'opinion publique.

«Cette île aide à nourrir plusieurs familles. Plusieurs plaisanciers viennent y travailler au quotidien. Nous avons même commencé un recensement pour connaître le nombre de personnes qui obtiennent leur pain quotidien de cette île. Il nous faut la préserver car il n'existe pas de plage de La Gaulette jusqu'au Morne où les habitants peuvent aller se détendre. L'île-aux-Bénitiers est idéale pour une escapade», soutient le porte-parole du groupe, Kan Chan Kin. Ce dernier dit comprendre que le développement entraînera la création d'emplois mais «qu'adviendra-t-il de ceux qui gagnent déjà leur vie sur cette île ? Ou de ceux qui y habitent ?»

Tortues qui pondent

Justement, Mario Désiré fait partie de ceux-là. «Cela fait deux ans et demi que j'habite sur cette île. Je vis et travaille dans mon bar-café.» C'est la tranquillité de l'endroit qui l'a attiré. «Je suis au paradis ici. Après 15 heures, je me retrouve seul avec mes deux chiens.»

Pour lui, cette construction viendra détruire tout ce que la nature offre à l'île. «Savez-vous que les tortues viennent pondre au nord de l'île ? Il faut préserver tout cela.» Il ne comprend pas l'idée de construire des chalets en ce lieu. «Il y a des hôtels partout sur l'île. Respectez le peu de nature qu'il nous reste.»

Déjà, il est en mode alerte. Ce, après avoir vu que trois pontons ont été construits depuis quelque temps du côté de Case Noyale. «Ces constructions ne sont pas innocentes... » lâche-t-il.

Enn losean vivab est également d'avis que de tels projets viendront perturber l'écosystème de l'île. Déjà, dimanche, en collaboration avec le conseil du village de la Gaulette, l'association des pêcheurs et des plaisanciers de l'ouest, le collectif compte organiser une séance de nettoyage et protection de l'île.

Projet de chalets : l'incohérence au sein des ministères

Le projet est toujours en mode «on». C'est ce qu'on laisse entendre au sein du ministère du Tourisme. C'est d'ailleurs ce même ministère qui a révélé, lors d'un point de presse en octobre dernier, que le «développement de chalets exclusifs et haut de gamme à l'île-aux-Bénitiers» était envisagé dans les projets stratégiques pour les années 2018-2021. Cependant, quelques jours plus tard, soit le 23 octobre, le ministre du Logement et des terres, Mahen Jhugroo, qui répondait au député Ezra Jhuboo, a déclaré qu'il n'y a aucun projet envisagé pour un développement sur l'île-aux-Bénitiers. Il a même ajouté qu'un comité technique a été institué au ministère du Tourisme pour faire des recommandations sur la gestion des îlots.

Des pourparlers seraient même en cours avec toutes les parties concernées en vue de finaliser ces recommandations. Mais du côté du ministère du Tourisme, l'on affirme qu'un tel projet est bel et bien envisagé. «Nous sommes toujours au stade de proposition. Aucune décision finale n'a été arrêtée pour le moment», indiquait-on toutefois hier.

Du côté de la famille Nabeebacus, qui détient un bail sur l'île depuis 1927, c'est également l'incompréhension. D'autant qu'elle avait demandé «à trois reprises la possibilité de développer un hôtel haut de gamme sur cette île», explique un membre. «Nos requêtes ont été refusées. Face à cette situation, nous avons demandé qu'on nous restitue notre bail agricole, ce qui a été fait en 2014 par un accord tacite.»