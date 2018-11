Congo-Kinshasa: ISIS Régie - Henri Yav Mulang s'engage pour la transparence et la traçabilité des recettes de l'Etat

*Automatiser la procédure de perception des recettes de l'Etat, dématérialiser la procédure d'apurement des recettes au niveau des régies financières et apporter davantage de transparence et de fiabilité des informations sur les recettes et la trésorerie de l'Etat.

En effet, ce sont là les trois innovations essentielles qu'apportera le logiciel "ISIS Régie" dans la gestion des recettes publiques en RD. Congo. En gros, c'est un outil qui apporte la transparence et la traçabilité accrues des recettes de l'Etat. Ceci permettra de réduire sensiblement les risques de fraude et par ricochet, d'accroître le volume des encaissements. Ce programme a été lancé par le Ministre des Finances, Henri Yav Mulang qui, logiquement, a expliqué l'importance de la mise en place de ce logiciel visant l'efficacité et la clarté dans les opérations relevant, du reste, de son secteur d'activités.

Ainsi qu'il en ressort de cette nouvelle méthodologie qui, en réalité, met l'accent sur l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques, sur laquelle il s'est longuement expliqué sur les antennes de la Radio Okapi, le mardi 20 novembre dernier.

Puisqu'il s'agit de choses nouvelles et d'une option qui, dans les jours à venir, conditionneront la chaîne de recettes ainsi que des dépenses de l'Etat, les propos de Yav Mulang, La Prospérité y revient ici, en publiant, in extenso, son interview, telle qu'elle a été décryptée grâce au concours de la radio onusienne.

Ce programme a été, en effet, lancé par Henri Yav Mulang, le Ministre des Finances, qui a martelé sur le fait que la mise en place de ce logiciel marque un tournant décisif au sein même du système de mobilisation des recettes de l'Etat. Ce, après la réforme de l'année 2002, qui a institué les banques commerciales en intermédiaires financiers, dans le processus de collecte des recettes. Il l'a indiqué, au cours d'une interview accordée à la Radio Okapi, le mardi 20 novembre dernier.

Ce système vient donc s'imposer dans le programme fiscal pour faire outrage au coulage des recettes publiques, à la corruption et même, à l'impunité qui entravent, inlassablement et depuis toujours, les différents efforts de mobilisation des recettes. Le présent logiciel entre dans le cadre de la réforme du système fiscal, lancée depuis 2017.

Au fait, ISIS Régie facilite la traçabilité de chaque recette de l'Etat, à travers les différents acteurs qui participent à sa mobilisation notamment, la Banque Centrale du Congo et les régies financières. Outre cette traçabilité, ce nouveau système permettra, fort heureusement, d'écourter le délai de traitement des données fiscales.

Parmi les exigences techniques que comportent ce logiciel, il y a lieu de préciser qu'il touche à l'interconnexion de tous les participants au processus de collecte des recettes. Et, cette interconnexion, a signalé Henri Yav, est en cours de réalisation. Toutefois, il reste deux préalables importants par rapport à la propagation maximale de ce programme, à savoir : former l'ensemble des utilisateurs et déployer le système sur toute l'étendue de la RD. Congo.

Pour le reste, rien ne sert de dormir sur ses lauriers en cogitant sur d'autres formes de duperie sur les moyens de l'Etat.

Pour le Ministre des Finances, il s'avère impérieux de continuer à sensibiliser les différents acteurs et investir davantage dans la modernisation des régies financières en vue de donner à l'Etat congolais, à partir des efforts endogènes, les moyens de sa politique.

La Pros.

Interview

Henri Yav Mulang, vous êtes Ministre des Finances. Le 29 octobre dernier, vous avez lancé, à Kinshasa, le logiciel ISIS Régie. Quelle est son importance ?

Oui, ce logiciel, qui rentre dans le cadre de la réforme du système fiscal, lancé depuis le forum de septembre 2017, apporte trois innovations essentielles dans la gestion des recettes publiques. Primo, automatiser la procédure de perception des recettes de l'Etat. Secundo, dématérialiser la procédure d'apurement des recettes au niveau des régies financières. Et tertio, apporter davantage de transparence et de fiabilité des informations sur les recettes et la trésorerie de l'Etat.

En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la mise en place de ce logiciel marque un tournant décisif dans le système de mobilisation des recettes de l'Etat, après la réforme de 2002, qui a institué les banques commerciales en intermédiaires financiers, dans le processus de collecte de recettes. Il facilite la traçabilité de chaque recette de l'Etat, à travers les différents acteurs qui participent à sa mobilisation. A savoir : les banques commerciales, la Banque Centrale du Congo, les régies financières et la Direction du Trésor et de l'Ordonnancement du ministère des Finances.

En plus de cette traçabilité, ce nouveau système permettra également de raccourcir le délai de traitement. Il facilite donc le recoupement des données provenant de différents intervenants. Et grâce à la dématérialisation, entendue ici comme la suppression de supports matériels (que sont les papiers, les formulaires) utilisés dans le processus de perception de recettes et leur remplacement par des supports informatiques, on évite de contacts physiques entre les contribuables et les agents du fisc. Contacts qui sont souvent à l'origine de dénonciations vraies ou fausses de cas de corruption et de concussion, voire de trafic d'influence.

L'application de ce logiciel a-t-elle des exigences ? Si oui, quelles sont-elles ?

Effectivement, nous devons faire évoluer le cadre réglementaire qui doit prendre en compte les bénéfices de l'utilisation de nouvelles technologies de l'information. Par exemple, nous allons procéder à la dématérialisation des instruments de paiement qui n'est pas de mise dans l'actuel cadre qui nous régit.

L'autre exigence technique touche à l'interconnexion de tous les participants au processus de collecte de recettes. Et heureusement pour nous, cette interconnexion est en cours de réalisation. Mais, il nous reste deux préalables : Former l'ensemble des utilisateurs et déployer le système sur toute l'étendue de la République.

Pour terminer, M. le Ministre, avec un tel outil, peut-on espérer en la maximisation des recettes, si pas la fin, mais une réduction sensible de la fraude dans les régies financières ?

Bien sûr. La transparence et la traçabilité accrues des recettes de l'Etat qu'apporte cet outil permettra de réduire sensiblement les risques de fraude et par conséquent, accroître le volume des encaissements. Néanmoins, nous devons continuer à sensibiliser les différents acteurs et investir davantage dans la modernisation de nos régies financières. Ce travail est en cours de réalisation.

Merci M. le ministre.