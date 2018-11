Afrique de l'Est: L'Angola assume la présidence du Comité de Révision du PK

Luanda — L'Angola assume, à Bruxelles, la présidence du Comité de Révision et de Reforme du Système de Certification du Processus Kimberley, indique un communiqué de presse parvenu au bureau de l'Angop.

Selon le communiqué, l'Angola a pris ces fonctions lors de la XVè réunion plénière du système de certification du processus Kimberley, organisée du 12 au 16 novembre 2018, ayant coïncidé avec le 15è anniversaire de cette organisation.

Dans son mot de circonstance, le vice-ministre et ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes de la Belgique, Didier Reynders, a réitéré l'engagement de l'Union Européenne dans le processus de révision et de reforme du PK.

Cet engagement vise à augmenter l'efficacité et la crédibilité du PK, en tant que mécanisme des Nations Unies pour la prévention de conflits liés à l'usage abusif de diamants et aux violations systématiques des droits de l'homme dans les communautés et les régions où les diamants sont exploités, a-t-il expliqué.

L'Angola, en tant que vice-président du Comité de révision et de reforme du PK, succède à l'Inde qui présidait ce Comité, et aura comme vice-président le Canada.

L'Inde assumera la présidence tournante du système de certification du processus de Kimberley en janvier 2019. La Russie et le Botswana ont été désignés pour assumer la vice-présidence conjointe de 2019 à 2020.

La délégation angolaise à cette réunion a été conduite par le secrétaire d'Etat à la Géologie et aux Mines, Jânio Correia Victor, et comprenait le coordinateur national de la Commission nationale du processus Kimberley, Paulo Mvika, l'administrateur de l'Endiama, Osvaldo Van-Duném, et des cadres séniores du PK, d'Endiama, de la Sodiam et de la Catoca.