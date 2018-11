Congo-Kinshasa: Sénat - Mokonda Bonza Florentin interpelle Steve Mbikayi

*Les soulèvements ayant causé la mort de deux étudiants congolais ainsi que des dégâts matériels importants à l'Université de Kinshasa, n'ont pas laissé indifférents, les vieux sages de la Chambre Haute du Parlement congolais. Il faut noter que lors de la plénière tenue jeudi 22 novembre dernier, jour "J" du démarrage de la campagne électorale en RD. Congo, le Sénateur Mokonda Bonza Florentin a dû hausser le ton pour interpeller, vivement, le Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikayi Mabuluki.

Et de lui jeter, sans moindre excuse, l'anathème quant à sa responsabilité de tous les incidents qui ont eu lieu au niveau de cette colline inspirée du Mont-Amba où deux étudiants ( l'un de 2ème licence et l'autre de 3ème graduat) ont, malheureusement, tiré leur révérence pour avoir, parce qu'ils ont secoué le macadam en vue de réclamer la reprise des activités dans les facultés de leur alma mater et pour obtenir, par ricochet, la réponse favorable du Gouvernement congolais aux revendications des professionnels de la craie membres de l'APUKIN qui, jusqu'ici, sont en grève, depuis le 5 octobre de l'année courante.

La plénière tenue jeudi 22 novembre au Sénat de la RD. Congo aurait été la toute dernière pour la session de septembre en cours. Malencontreusement, en lieu et place d'être clôturée, elle a plutôt été suspendue par le Vice-Président de cette chambre du Parlement, en l'occurrence, l'Honorable Sénateur MOKOLO, agissant en lieu et place de Kengo wa Dondo, appelé à d'autres urgences d'Etat.

C'est, en effet, au cours de cette séance plénière que des voix se sont élevées pour interpeller, avec la dernière énergie, le Chef de tutelle du secteur de l'Enseignement supérieur et universitaire, le Ministre Steve Mbikayi.

Le Sénateur Mokonda Bonza Florentin ne digère, aucunement, que la responsabilité soit partagée dans ce dossier des émeutes qui ont eu lieu à l'Université de Kinshasa du 12 au 21 novembre dernier causant ainsi des pertes en vies humaines dont, précisément, deux étudiants (l'un de deuxième année de licence en Mathématique-Informatique et l'autre, en troisième année de graduat/Biologie).

Dans sa plaidoirie, il attribue l'entièreté de la responsabilité au Ministre de l'ESU Mbikayi, sans faire allusion à son homologue de l'Intérieur et de la sécurité nationale, Henri Mova, encore moins, à celui des Finances ou du Budget.

Auto-défense à la barre

A la barre, Steve Mbikayi qui n'a pas perdu de mots pour se défendre, donne l'impression de n'avoir pas gobé sa culpabilité en ce qui concerne l'assassinat de deux étudiants ayant trouvé la mort au cours de ces manifestations pacifiques dont le but ultime a été la revendication de la reprise des cours ou, mieux, le feed-back rapide des autorités du pays aux réclamations régaliennes des Professeurs de cette université publique en grève depuis début octobre 2018.

Il était, également, question pour lui de rassurer les élus des élus du Peuple congolais qu'il veillera à ce que la récidive ne soit plus possible en défaveur des professeurs de cette grande institution, ainsi que vis-à-vis de la communauté estudiantine, actuellement, montée au créneau pour décrier les tueries barbares dont leurs camarades ont été victimes, tout au long des accrochages survenus entre les étudiants et les forces de l'ordre, du lundi 12 novembre au mercredi 21 dernier.

Ce dernier n'a pas manqué, en outre, de notifier qu'il est, néanmoins, parvenu à entrer en contact avec les familles éplorées pour des obsèques dignes en l'honneur des illustres disparus.

Mais, aussi, pour que le policier, auteur de l'assassinat d'un des deux étudiants, est, en ce moment, aux arrêts et qu'il subira la rigueur des lois du pays. Justice ne manquera pas d'être faite !