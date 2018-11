Tunisie: Quand le rêve devient réalité !

Ce concours mondial de cuisine est d'une «importance capitale» pour la Tunisie et le tourisme tunisien, notamment pour montrer la «qualité» des services dans le secteur et «mettre à l'honneur le patrimoine culinaire tunisien», selon le ministre du Tourisme et de l'Artisanat.

«Je suis agréablement surpris de constater que de jeunes chefs de 21 ans s'intéressent à l'art culinaire et participent pour la première fois à un tel concours. La cuisine est très importante dans un hôtel. C'est la vitrine de l'hôtel à travers la qualité du service proposé et la gestion du coût dans la gestion d'une unité touristique. Nous sommes ici pour les encourager et leur apporter notre soutien», a fait savoir René Trabelsi.

Une jeune équipe avec une moyenne d'âge de 22 ans

La Tunisie sera représentée dans cette 30e édition du Bocuse d'Or par Marwen Younsi (candidat, 23 ans), Ayoub Ghanney (commis, 21 ans), chef Khelil Ben Ammar (coach) et chef Wafik Belaïd (président de l'équipe tunisienne et membre du jury).

«J'ai tout laissé derrière moi et j'ai répondu à l'appel de la nation. Nous avons entamé la dernière ligne droite de notre préparation. D'ailleurs, nous passons, quotidiennement, entre 10 et 14 heures dans un box aménagé semblable à celui du Bocuse d'Or. Certes, il nous manque quelques matériels et des produits de base (matières premières), mais on gère la situation. Notre candidat et son commis, malgré leur jeune âge (une moyenne d'âge de 22 ans-ndlr), sont bourrés de talent. J'essaie à la fois de jouer le rôle du coach et du formateur», a déclaré chef Khelil Ben Ammar, résidant à Montréal (Canada).

«Le Bocuse d'Or est le rêve de tout cuisinier. Dans ce genre de concours, une bonne préparation et surtout l'accompagnement financier sont la clef de la réussite. Vu que j'habite au Québec, je suis en contact avec Team Canada. Eh bien sans l'aide du gouvernement, entre contrats de sponsoring et dotations, l'équipe canadienne a récolté pour le moment une enveloppe de 600 mille dollars canadiens (l'équivalent de 1.315 millions de dinars tunisiens-ndlr). Hier soir, ils ont réussi une collecte de fonds de 28 mille dollars canadiens (61,4 mille dinars tunisiens-ndlr) dans le cadre d'un dîner gala dans un petit village aux faubourgs de Montréal. Tout est question de moyens!», a-t-il renchéri.

Un exploit en point de mire

De son côté, chef Wafik Belaïd, président de Team Bocuse d'Or-Tunisie et membre du jury de ce concours mondial, a rappelé que l'impossible n'est pas tunisien.

«Il est vrai que la concurrence est rude. Mais je vous assure que la Tunisie ne va pas faire de la figuration. Nous sommes bien déterminés à créer la sensation et faire mal. Marwen et Ayoub vont être la grande surprise de ce concours mondial de cuisine», a-t-il précisé.

Il reste à rappeler que la Tunisie s'est qualifiée pour la première fois de son histoire au Bocuse d'Or, après avoir été classée deuxième au Bocuse d'Or Africa, juste derrière le représentant du royaume chérifien, à Marrakech, en juin dernier.

Au total, 24 nations sont qualifiées pour la Grande Finale de Lyon qui se déroulera durant deux jours, les 29 et 30 janvier 2019, dans le cadre du Salon international de la restauration et de l'hôtellerie (Sirha).

Le champion de Tunisie («Tunisian Gastronomy Awards (TGA) 2017»), Marwen Younsi, et son commis Ayoub Ghanney, comme tous les autres candidats, sont appelés à présenter aux membres du jury un plateau de «carré de veau sous la mère 5 côtes premières à rôtir apprêté de ses abats» et deux identiques «chârtreuses de légumes aux coquillages» de 8 portions chacune pour les assiettes.

Bonne chance les gars !