Congo-Kinshasa: Formation des témoins électoraux - La CENI se coupe en quatre morceaux !

*"Un témoin lorsqu'il est bien outillé et est doté des connaissances basiques, il s'abstient de dire ce qu'il ne faut pas et devient une personne ressource pour juger de la fiabilité des scrutins électoraux. Son rôle important se remarque le plus souvent, lors du vote ainsi que du dépouillement. D'où, l'impérativité de sa présence physique", fait observer le Directeur Lusamba de la Commission Electorale Nationale Indépendante, CENI. "Exercices de simulation de surveillance électorale", était le sujet central sur lequel les témoins ont tablé avec les opérateurs de la CENI à l'occasion de la clôture de leur formation organisée au Cepas, dans la commune de la Gombe, le jeudi 23 novembre 2018.

Marquée par le début de la campagne électorale en RDC, cette date sanctionne également la fin des assises de renforcement des capacités des témoins indépendants, des partis politiques, des observateurs et journalistes. C'était à l'occasion des ateliers d'acquisition du savoir organisés conjointement par la fondation Konrad et Westminster qui étaient également appuyées par l'Union Européenne.

A cet effet, la tenue de cette activité avait un caractère solennel. Un programme assaisonné par une diversité d'activités, entre autres : échanges entre participants et panélistes, formation des groupes d'atelier de discussions et proposition des résolutions, remise des brevets et séance de photo en guise de souvenir.

Le panéliste tant attendu par les témoins et observateurs, lui pour qui les questions fâcheuses et inquiétantes étaient réservées s'est finalement pointé. Lui, c'est la Céni, représentée par l'un des ses directeurs.

Car, dit-on, "on garde le meilleur pour la fin".

Lusamba, Directeur à la CENI, lors de son intervention, a, en effet, animé la matinée en fixant les responsabilités juridiques, éthiques et morales du témoin dans le processus électoral.

Ainsi, dit-il, les élections, quelle que soit leur nature, répondent aux normes et règles à prendre en compte.

Chaque Bureau de vote est composé de 5 catégories de personnes. Il s'agit de l'assesseur suppléant, de l'assesseur premier, des témoins et observateurs, du secrétaire ainsi que du Président du bureau de vote. Chacune d'elles a, comme il fallait s'y attendre, un rôle précis à jouer.

En outre, les exercices pratiques et à caractère expérimental ont accompagné les échanges entre les participants et la CENI en vue de se représenter, de manière concrète, la scène des élections par rapport au protocole à respecter relativement à la structure de la salle, au positionnement des membres du Bureau de vote et autres membres ainsi qu'à l'emplacement de la machine à voter.

La problématique fortement redoutée de la machine à voter n'a pas manqué d'être soulevée. Comme toute technologie, confie le Directeur aux participants, la machine à voter possède des limites et imperfections. Face à cela, les différentes mesures de fiabilisation ont été prises pour éviter toutes formes de désagréments.

Somme toute, la fin de ces assises a été sanctionnée par la remise des brevets, livres, t-shirts et chapeaux aux participants à titre de couronnement et de récompense.

Car, l'ouvrier méritant son salaire, il faut donc qu'il récolte, naturellement, après qu'il ait ainsi laborieusement semé.