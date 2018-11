Congo-Kinshasa: Campagne au Kongo Central - La société civile appelle les jeunes à la tolérance et au respect mutuel

La dynamique des jeunes de la société civile du Kongo Central appelle les jeunes candidats et ceux qui sont membres des partis politiques à la tolérance et au respect mutuel. Néhémie Lumbuku, président provincial de cette structure a fait cette déclaration vendredi 23 novembre à Radio Okapi. Pour lui, en cette période de la campagne électorale, les jeunes doivent éviter des actes de xénophobie et de violence.

« Les jeunes qui sont candidats et ceux qui sont membres des partis politiques, nous les appelons à la tolérance et à ne pas arracher les affiches des autres. Si nous voulons des élections apaisées, nous devons avoir des responsables être tolérants. Ils doivent présenter un programme pour que sur base de ce programme, des électeurs puissent les élire. Il faut qu'ils évitent des insultes. C'est avec la tolérance et l'amour que nous allons faire triompher la paix dans ce pays », conseille Néhémie Lumbuku.