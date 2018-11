Congo-Kinshasa: Comment sauver patriotiquement la R.D. Congo de l'instabilité politique d'après la vérité des urnes du 23 décembre 2018 ?

analyse

La réponse spontanée de toute personne avisée serait sans doute celle de dire que la vérité devra rationnellement et patriotiquement triompher le 23 décembre 2018. Et cela quand le réalisme aura supplanté l'irréalisme, pendant que l'honnêteté aura remplacé la malhonnête qui rongerait notre milieu politique, comme cela est le cas dans le milieu professionnel et extra-professionnel de notre pays où beaucoup de responsables semblent être réfractaires au changement des mentalités.

L'invitation est donc lancée à chacun d'entre eux de s'investir dans la conversion des mentalités négatives en mentalités positives pour que rationnellement et patriotiquement notre pays puisse se stabiliser politiquement et socialement, après la vérité des urnes qui aurait lieu le 23 décembre 2018. Pour sauver patriotiquement la RDC de son instabilité politique, les professionnels des médias sont mieux placés pour aider notre classe politique d'éviter cette impasse qu'elle voudrait créer au moment où l'espoir du peuple congolais est à l'alternance constitutionnelle pacifique issue des élections libres, transparentes et apaisées.

Le moment est donc opportun pour les professionnels des médias audiovisuels d'expliciter les contenus des articles 1-5-23-24-64-70 et 103 de notre Constitution, et d'aider nos acteurs politiques et sociaux qui aimeraient servir le pays dans les institutions publiques, d'éviter un langage divisionniste dans leurs communications politiques, pour que soit favorisé l'exploitation rationnelle du contenu de notre devise qui est « Justice-Paix-Travail » et celui de notre hymne national »Le Debout Congolais ».

Ainsi, la vérité des urnes du 23 décembre 2018 se présenterait aux yeux du monde comme une image de correction d'erreurs historiques du passé qu'il faut combattre si on veut sauver ce pays. Difficile serait sans doute le pari qui amènerait notre pays à atteindre cet objectif. Mais tout est patriotiquement et professionnellement possible si un effort médiatique était fait pour la conversion des mentalités négatives en mentalités positives des Congolais, en général, et de la classe politique en particulier.

Une page d'histoire serait ainsi inscrite par les Congolais eux-mêmes ; parce qu'ils se seront bien organisés et se seront honorablement pris en charge pour que soit bâtie une RDC plus beau qu'avant, dans la paix. Sans cela, la thèse de manque de maturité politique décrié dans les temps par un président africain, pourrait être prise en compte par le peuple congolais. Ce dernier n'aura plus compris comment sa classe politique serait-elle arrivée à cette situation, malgré sa sagesse, son intelligence et sa maturité politique.

Ce qui serait vraiment regrettable et malheureux pour un pays comme le nôtre. Patriotiquement, rationnellement et professionnellement, les professionnels des médias actifs devront tout envisager pour faire baisser la tension qui monterait dans la population, suite au déficit d'informations sur le déroulement des élections, et les vérités à connaître sur les avantages et les désavantages des « machines à voter » et du fichier électoral.

Avec des émissions explicatives, des publi-reportages et des publicités actives répondant à une politique de programmation évènementielle, la promotion de la réussite de la vérité des urnes du 23 décembre 2018 faite au rythme de la campagne électoral en cours, notre pays pourra être sauvé de l'abîme dans lequel voudrait le plonger volontairement ou involontairement la classe politique. La tension qui se profilerait à l'horizon du 23 décembre 2018 pourrait s'atténuer progressivement, grâce aux professionnels des médias audiovisuels publics et privés.

Aux professionnels des médias que nous sommes de nous investir davantage dans la correction des erreurs qui risqueraient de compromettre le rendez-vous d'espoir pour le peuple congolais, dont la date retenue est celle du 23 décembre 2018. Que seule la vérité exploitée en faveur du peuple congolais puisse triompher, après qu'une prière œcuménique de réconciliation et de pardon mutuel en faveur de nos leaders d'opinions politiques et sociaux, serait organisée par la CIME et le CNSA.

Prière qui serait dite par les chefs de confession religieuse catholique, protestante, musulmane, kimbanguiste, orthodoxe et d'églises de réveil. Elle réunirait nos leaders politiques et sociaux toutes tendances confondues, au Palais du Peuple, et serait retransmise en direct sur toutes les chaînes de Radio et de Télévision installées en République Démocratique du Congo.

Il faut donc aider le peuple congolais et notre classe politique à revenir patriotiquement et rationnellement à la raison, si nous voulons réellement sauver notre pays de son instabilité politique. La prière œcuménique de réconciliation et de pardon mutuel est donc d'une importance capitale pour sauver notre pays de son instabilité du moment. Pour y parvenir, convions-nous les professionnels des médias d'aider le peuple congolais, et surtout sa classe politique à développer une culture patriotique, sans laquelle l'instabilité politique serait toujours au chevet de la RDC.

A chacun de nous de savoir choisir le meilleur ou le pire, le 23 décembre 2018. Quant aux acteurs politiques qui ne parviennent toujours pas à trouver un consensus sur les «machines à voter» et le fichier électif, qu'ils sachent que pour sauver notre patrimoine commun, il faut passer par la réconciliation et le pardon mutuel issu d'une prière œcuménique, ainsi que par le réalisme et l'honnêteté dont la sève montante est le contenu dans notre devise et dans notre hymne national qu'il faudra exploiter patriotiquement, rationnellement et professionnellement si nous voulons effectivement sauver notre patrimoine commun, après le 23 décembre 2018.

Avec la vérité des urnes, le jugement de la cour rendra chaque candidat acteur politique éligible blanc ou noir. D'ores et déjà, il faudra que les professionnels des médias préparent les candidats malheureux à en savoir plus sur la vérité des urnes. Car, il y aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Avec la détermination actuelle de la CENI pour les élections le 23 décembre 2018, la vérité des urnes devra être tributaire de nombreux témoins oculaires qui devront détenir les procès-verbaux de comptage manuels pour servir de témoignage en cas de nécessité. Que les meilleurs patriotes gagnent. Le patriote,

Petit Palmier au Gros Cœur/ R.D. CONGO