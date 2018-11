Madagascar: Un état d'esprit qui a changé

L'état d'esprit qui règne aujourd'hui est différent de celui des années précédentes.

L'envie de ne plus vivre dans l'incertitude pousse les acteurs politiques à ne pas troubler l'ordre établi. Les incidents survenus sont mineurs et ils ne dénatureront pas une élection qui se veut crédible et transparente.

Les manifestations qui sont encore organisées devant la HCC par des partisans de l'annulation de l'élection présidentielle sont marginales, et elles ont peu de chance d'influer sur le cours des événements. Les acteurs politiques les plus importants tiennent à ce que le processus électoral soit mené à son terme et aboutisse l'installation d'un dirigeant incontesté à la tête du pays. L'élection, même si elle ne s'est pas déroulée dans les conditions les plus parfaites, a un cadre légal et elle est régie par des règles qui doivent être respectées par tous. Les résultats, une fois qu'ils auront été annoncés officiellement par la HCC, ne devront pas être contestés.

C'est du moins ce qu'affirment les principaux acteurs politiques. Le deuxième fort probable qui opposera les deux candidats en tête devrait se passer dans les meilleures conditions. C'est sur le terrain et au niveau de la communication que la partie va se jouer. Les partisans de chacun sont en train de se compter et essayent de convaincre les indécis.

Les observateurs étrangers suivent de très près cette élection présidentielle et l'on n'a pas vent de remarques négatives sur le déroulement de l'élection jusqu'à présent. Ils soulignent que les Malgaches veulent tourner le dos à un passé assez troublé. Ils parlent d'un « remake » de l'affrontement entre deux des protagonistes de 2009, mais ils soulignent que ce face-à-face a lieu sans aucun débordement. L'état d'esprit dans cette deuxième décade des années 2000 a changé. Et c'est extrêmement heureux.