Madagascar: CUA - Enlèvement massif des ordures ce jour

La maire Lalao Ravalomanana face à la presse hier.

L'enlèvement des ordures aux quatre coins d'Antananarivo passe à la vitesse supérieure à partir de ce jour.

Hier, la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) a réagi avec pragmatisme et fermeté face à l'amoncellement des ordures aux quatre coins de la ville avec ce que cela implique de risques pour la santé publique. Elle a annoncé que le « marathon » de l'enlèvement des ordures commence ce jour et ambitionne même de régler le problème de cette lenteur de ramassage ce même jour. Ce qui est peu probable vu l'ampleur des dégâts qui se sont accumulés, mais il y a un début à tout. Il faut bien que les montagnes d'ordures s'écroulent et elles ne le feront pas d'elles-mêmes ! La maire Lalao Ravalomanana a effectué une descente dans les quartiers d'Antohomadinika Antaniavo, Route du Pape Alarobia, ou encore Anosivavaka et Ambohimanarina, et c'est durant cette descente que la nouvelle a été officiellement annoncée.

Citoyens et SAMVA. Lalao Ravalomanana a par ailleurs exhorté le SAMVA à s'acquitter de ses devoirs, à savoir le ramassage régulier des ordures. Une urgence face à la saison des pluies et des risques de propagation d'épidémie(s) que cela suppose. Ainsi, la CUA a doté le SAMVA d'un nombre supplémentaire de camions (une dizaine) de plus de 25m3 de volume, lesquels sont déjà opérationnels, comme ce qu'on a pu constater il y a 3 jours à Andohatapenaka, où les relents de deux bacs à ordures étaient insoutenables pour les riverains. Aussi, un appel a été lancé à la population tananarivienne à un peu plus de civisme de respecter les horaires d'ouverture des bacs à ordures, i.e. : de 17 heures à 20 heures, et de ne pas obstruer les canaux d'évacuation en y jetant des immondices. Car oui, qu'on le veuille ou non, la population joue un rôle crucial dans l'assainissement de la ville, dont la base part des ménages eux-mêmes.