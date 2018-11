Afrique: Le Vita Club de Kinshasa à la poursuite de son passé de champion

Retracer brièvement l'histoire de l'Association Sportive Vita Club c'est remonter le temps, reprendre une page d'histoire de ce qui n'était à l'époque que le Congo-Léopoldville.

Pour faire court, le club a été fondé en 1935 par le révérend père Raphaël de la Kéthume de Reyhove, un missionnaire catholique belge, qui regroupe quelques jeunes Congolais de Kinshasa pour former une équipe. Il nomme le club le FC Renaissance. Au fil des années il prendra d'autres noms, Diables Rouges (1939-1942), Victoria Club (1942-1972) enfin Association Sportive Vita Club (1972...). Son surnom n'a pas bougé, Les Dauphins noirs (bana ya vea), ses couleurs, le vert et le noir.

Les grands clubs de l'époque s'appellent Tout Puissant Englebert (aujourd'hui TP Mazembe), Saint Eloi Lupopo, les deux grands clubs de Lubumbashi, et les équipes basées à Kinshasa, CS Imana, AS Bilima. Après la domination du TP Englebert, leader de 1966 à 1969, le Vita Club prend la relève en remportant quatre titres nationaux consécutifs de 1970 à 1973. Dans cette période l'équipe de Lubumbashi a rayonné sur la scène continentale en disputant quatre finales de celle qu'on appelait alors la Coupe d'Afrique des clubs champions, remportant les deux premières en 1967 et 1968, perdant les deux suivantes contre les Egyptiens d'Ismaïli et les Ghanéens de l'Ashanti Kotoko. La grande flamboyance qui va être accompagné, en parallèle, par un premier succès en Coupe d'Afrique des Nations en 1968 à Addis-Abeba devant le Ghana puis un deuxième, quatre ans plus tard, au Caire face à la Zambie avec une finale rejouée, la première s'étant achevée par un résultat nul.

En novembre 1973, le Vita Club inscrit à son tour, son nom au palmarès de la Coupe des clubs champions. Il n'a pas complètement rejoint le rival suprême de Lubumbashi mais l'honneur des Kinois est sauf. L'équipe de la capitale est une formation au style de jeu séduisant. Elle compte des joueurs de renom qui constituent l'ossature de la sélection nationale du Zaïre qui joue les premiers rôles sur le continent.

Parmi les éléments les plus en vue de cette formation, figurent le maître à jouer Kibonge surnommé « Seigneur », un canonnier du nom de Mulamba, deux percutants attaquants, Mayanga alias " Passe partout " et le " Citoyen but " Kembo. En défense, la formation kinoise possède le meilleur demi-centre africain de l'époque avec Lobilo. Les Kinois n'ont pas la réputation de fermer le jeu. Ils sont en face de joueurs aguerris, les phénoménaux Ghanéens de l'Ashanti Kotoko qui jouent leur quatrième finale depuis huit ans, soit en moyenne une tous les deux ans depuis que la Coupe d'Afrique des clubs champions a vu le jour en 1965.

Le 25 novembre 1973 au Kumasi Stadium, à la première manche de la finale au terme d'un match passionnant et fertile en buts, les Ghanéens s'imposent sur la marque de 4 buts à 2. Nombreux sont ceux qui pensent alors que la messe est dite et que les Zaïrois n'ont plus de chance. Trois semaines plus tard, sur leur sol, les Dauphins noirs prennent de belle manière leur revanche. Les Ghanéens sont atomisés ! Trois buts à zéro. Les trois buts du Vita sont l'oeuvre de Mayanga (deux réalisations) et Kembo. Le Vita peut brandir son premier trophée continental comme son rival, le TP Mazembe six ans plus tôt.

Il y aura ensuite la folle aventure de la Coupe du monde en Allemagne, restée dans toutes les mémoires. Parmi les Léopards figurent des joueurs de Vita: le gardien Dimbi Tubilandu, le défenseur Boba Lobilo, les deux milieux Ndaye Mulamba et Mafu Kibonge, et les trois attaquants Mayanga Maku, Ricky Mavuba et Jean Kalala N'Tumba. Ils garderont un souvenir cuisant notamment à cause du désastre contre la Yougoslavie (0-9) à Gelsenkirchen. Mais les noms de tous ces joueurs sont restés à jamais gravés dans la mémoire des Zaïrois, enfin les Congolais d'aujourd'hui.

Depuis le club-phare de Kinshasa a joué deux autres finales de la Ligue des champions en 1981 et en 2014, toutes deux perdues contre des clubs algériens, la JS Kabylie (0-4, 0-1), et l'Entente de Sétif (2-2, 1-1). Mais c'est une autre histoire.