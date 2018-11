Tunisie: Ça se bouscule en tête

Ce qui est particulièrement inhabituel, c'est l'entame de saison du Club Africain, la plus mauvaise dans l'histoire du club. Entre le mauvais casting de l'entraîneur et des joueurs recrutés à l'intersaison et les difficultés financières à cause du passif cumulé, le Club Africain peine à sortir du gouffre.

Du côté de Bizerte, les difficultés financières n'ont aucunement entaché la bonne marche sportive de l'équipe senior de football qui, au contraire, constitue la belle surprise de ce début de saison. Avec 5 victoires et 2 matches nuls, le CAB se loge confortablement à la deuxième place au classement avec 17 points au compteur, talonnant le leader sfaxien qui ne le devance que de deux points.

Par ailleurs, le CSS a largement profité des engagements de l'EST et de l'ESS dans les compétitions africaine et arabe pour prendre le large.

Maintenant que l'EST et l'ESS ont disputé tous leurs matches en retard et qui n'accusent respectivement que trois et quatre points de retard par rapport au leader sfaxien, ça se bouscule désormais au peloton de tête.

Par ailleurs, les Sfaxiens seront tout à l'heure à l'épreuve d'un Stade Tunisien qui aspire redorer son blason après trois journées durant lesquelles il n'a pas goûté au succès.

ESS-CAB, un duel acharné !

A Sousse, les locaux auront la tâche difficile de venir à bout d'une formation cabiste accrocheuse à souhait. En effet, le CAB ne compte pas lâcher prise en dépit de ses difficultés financières, outre ses conditions d'entraînement et ses matches à domicile qui se déroulent dans des conditions peu commodes.

En dépit de tout cela, le CAB ne lâchera pas prise tout à l'heure. Nous nous attendons d'ailleurs à un duel acharné à l'Olympique de Sousse. La formation cabiste doit ramener un résultat positif de Sousse au risque de perdre son statut de dauphin au profit de l'EST qui lui emboîte le pas. En effet, l'EST n'accuse qu'un petit point de retard par rapport au dauphin cabiste qui n'aura pas la tâche facile face à une Etoile du Sahel connue pour être difficile à mater à domicile.

Du côté «sang et or», c'est un déplacement difficile qui attend demain le champion de Tunisie en titre, hôte du Stade Gabésien.

Bref, nous sommes curieux de voir les changements éventuels qui surviendraient en tête du classement à l'issue de cette 8e journée du championnat.