Afrique: La Ligue professionnelle sénégalaise parle chinois

Après quasiment dix années d'exercice la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a changé de braquet en liant un partenariat de 10 ans avec la multinationale chinoise Startimes.

Avec ce groupe médiatique, son président Saer Seck espère que l'élite du football sénégalais aura "plus de visibilité et attirera plus de sponsors" pour booster le football local qui tarde à être compétitif sur le plan continental.

Il faut remonter à2004 avec la Jeanne d'Arc (demi-finaliste de la Ligue des champions) pour trouver la trace d'une équipe sénégalaise qualifiée en phase de poules d'une compétition continentale.

Lancée en 2009 pour donner du poids aux clubs sénégalais, la professionnalisation tarde à produire ses effets positifs en terme de compétitivité sur la scène africaine.

De 2009 à 2018 aucun club sénégalais n'a réussi à passer le cap du premier tour et seule l'équipe Génération Foot a réussi à jouer six matchs (trois tours dont deux en Ligue des champions et un en rattrapage en Coupe de la Confédération) la saison dernière. Pour l'essentiel, c'est un tour KO pour paraphraser la célèbre formule d'un homme politique africain.

Avec l'arrivée de la multinationale chinoise qui a signé un contrat de 10 ans, la Ligue sénégalaise de football professionnel a encaissé un premier chèque de 11 millions de dollars sur ces 10 ans. "Une avancée notable pour notre football qui avait du mal à convaincre les entrepreneurs sénégalais", a reconnu le président Seck qui espère que la présence du groupe médiatique chinois marque le début d'une nouvelle ère pour les 28 clubs professionnels (14 dans chaque Ligue 1 et 2).

"J'espère que le patronat sénégalais va arriver dans la roue de son homologue chinois", a-t-il plaidé devant la presse sénégalaise au salon d'honneur du stade Léopold Sédar Senghor érigé grâce à la coopération chinoise.

L'envoyé spécial du groupe chinois, Sheng Yi, qui s'est réjoui de cette signature, a rappelé que la cote des Lions a impacté sur le choix du Sénégal. "Grâce à notre réseau, nous allons œuvrer à faire connaître davantage le football local sénégalais", a ajouté le dirigeant de la multinationale chinoise.