Afrique: Coupe de la Confédération - Raja - Vita Club ou le rêve de renouer avec l'épopée

À quelques encablures du jour « J », l'adrénaline monte à Casablanca. Dans les cafés, les taxis, sur la place publique, les bains maures, le sujet est identique et le souhait est le même : renouer avec l'épopée qui a permis au Raja de bénéficier d'une aura internationale et d'une popularité encore plus grandissante. A l'époque, les médias faisaient leurs machettes des exploits des Verts et les radios en faisaient leurs titres.

On se rappelle des commentaires saisissants de notre confrère Gérard Dreyfus (RFI), grand spécialiste du football africain, qui avait couvert la finale Raja - Mouloudia d'Oran, du temps de Vahid Halilhodzic. Alias El Rey de Africa ou le Boca de Africa, le Raja est l'un des clubs les plus populaires dans le monde arabe et aussi sur le continent africain. De Tanger à Lagouira, en passant par Derb Soltan, le Raja est incontestablement le club marocain le plus titré en Afrique.

Sous la conduite de coaches historiques comme, Feu Oscar Fullone, feu Henri Michel, Rabah Saâdane, Vahid Halilhodžić, les Rajaouis ont transcendé le peloton dans les années 90, remportant, entre autres, trois fois la Ligue des Champions (1989, 1997, 1999), une fois la Super Coupe de la CAF (2000), une fois la Coupe de la CAF (2003). Palmarès auquel il faut ajouter une finale de la Coupe du Monde des Clubs (2013). Rien que ça !

La réputation du Raja provient également de la qualité des joueurs qui ont été nombreux à se mettre sur le devant de la scène nationale, continentale voire mondiale. De Mohammed Houmane, auteur du but contre l'Allemagne au Mondial aztèque de 1970, à Mohcine Iajour, meilleur buteur de la Coupe du Monde des Clubs 2013, Hicham Abou Cherouane, meilleur buteur de la Ligue des Champions CAF 2002, Mustapha Chadli, meilleur gardien de la Ligue des Champions 1997-99-2002, et autres grands joueurs tous primés. Le légendaire Abdelmadjid Dolmy et Abdelouahed Abdessamad se sont vus décerner, eux, le Prix du Fair Play de l'UNESCO.

Le palmarès du Raja force le respect. Partout où ils se déplacent, les Verts attirent la grande foule. Grand honneur qui constitue en même temps une forte contrainte dans la mesure où tous ses matches sont de véritables barrages. Avoir le scalp des Rajaouis est plus qu'un honneur, il sert souvent à baisser la température chez les vainqueurs du jour quand ils sont en proie à la colère de leurs fans. Le Raja est unificateur, il devient en l'espace d'un match international, le team préféré de tout marocain. D'où la grande affluence au stade Mohammed V où les Wydadi, « frères ennemis », ont en ce moment le cœur peint en vert.

Le public est uni, les barrières partisanes démantelées. On s'abstient de marquer son terrain : le public de « la magana » et celui de « fremija » (allusion à leurs emplacements respectifs dans les gradins) s'assoient côte à côte. Pour une fois, les fanions vert et rouges s'enlacent en faveur d'une cause commune : battre l'adversaire pour la renommée du pays avant tout. Et c'est ce qui explique en partie l'invincibilité des clubs casablancais dans leur fief, une fournaise fatale pour les adversaires non habitués à la pression des gradins.

C'est dans ce stade que la sélection du Maroc a écrit ses plus belles pages, en arrachant par exemple la qualification de la gueule des loups face à l'Egypte d'Ibrahim Hassan en 1986 ou encore la Zambie de Kalusha Bwalya en 1994. C'est dans ce même stade qu'Hervé Renard, partisan au départ du stade de Marrakech, a choisi finalement de jouer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total et de la Coupe du Monde 2018.

A Casablanca, et avec Renard, le Maroc a estampillé son billet pour ces deux événements majeurs. La même ambiance qui se répète avec ces millions de décibels assourdissants qui fusent, sans rupture, durant toute la partie, autant que les Tifo qui ont valu au Raja de faire des passages dans les infos sur le petit écran dans la monde entier. Le Tifo déployé par les supporters wydadis, un dimanche du mois de novembre 2015, a été élu meilleur au monde.

C'est dire que les matchs sur la pelouse du Complexe Mohammed V restent une véritable aventure, même pour les clubs huppés comme l'AS Vita Club. Et c'est justement pour se soustraire à la pression que l'entraineur, Florent Ibenge et ses 21 joueurs ont gagné Casablanca très tôt, une semaine avant la finale « aller ». Les Congolais ont retenu la leçon de leur match de phase de poules quand ils ont échappé à la guillotine (0-0) avant de remporter une victoire au match retour (2-0).

Il faut avouer que le Raja n'était pas dans les meilleures conditions en raison d'une crise de direction qui a impacté ses résultats techniques, même au niveau du championnat local. Aujourd'hui le Raja est bien en jambes et dans les méninges ce qui lui a permis de continuer à mener combat sur deux fronts : la Coupe Arabe dont il a gagné pour le moment tous ses matches, et la Coupe de la Confédération Total. Il a retrouvé la sérénité au niveau de la gestion du club sous la conduite du nouveau président Jawad Ziyat, successeur du très contesté Saïd Hasbane, démissionnaire au mois d'avril dernier. Le mérite de la remise en selle revient à un Comité de sage conduit par Ahmed Aouzal.

L'ensemble de ces facteurs a contribué à la consolidation du capital confiance chez les fans et à conforter leur optimisme quand à la possibilité de ne pas sortir bredouille cette saison. On est conscient cependant que la victoire au match aller contre le Vita devra être large dans la perspective de bétonner au match retour à Kinshasa, le 11 décembre prochain. Dans telle situation, le spectacle importe peu et le public Rajaoui en est conscient, lui qui est historiquement friand des démonstrations techniques.

La technicité a valu d'ailleurs à ses joueurs l'appellation de « Diables verts ». L'entraineur Juan Carlos Garrido en sait quelque chose, lui, qui a évité le changement en profondeur pour apporter seulement une touche de réalisme au style de jeu des Casablancais. Cette potion pourrait lui valoir un succès, ce dimanche soir, et pourquoi pas au match retour, comme le souhaite le public de la « Magana » qui ne manquera pas de scander dimanche prochain son fameux slogan fétiche : « Dhonor Idour ».