Sénégal: Trophées francophones du cinéma - Saint-Louis accueille la 6ème édition

La ville de Saint-Louis accueille du 20 au 8 décembre la 6ème édition des Trophées Francophones du Cinéma (ATF Ciné), informe un communiqué parvenu à notre rédaction hier, vendredi 23 novembre.

«Pour la première fois, l'ATF Ciné a constitué un jury qui s'est réuni en octobre pour délibérer et départager les œuvres et artistes nommés dans chaque catégorie avec au total, 79 films sélectionnés pour cette édition (31 films de fiction, 23 documentaires et 25 courts métrages) en provenance de 29 pays. Les nominations quant à elles, sont réparties parmi 20 longs métrages (dont 6 documentaires) et 5 courts métrages en provenance de 18 pays francophones », indique le document.

La cérémonie de remise des Trophées est prévue pour le samedi 8 décembre 2018 au Quai des Arts de Saint-Louis. «Invités par les pouvoirs publics locaux et engagés à soutenir le cinéma francophone dans toute sa diversité, les Trophées Francophones du Cinéma réinvestissent, six ans après la première édition à Dakar, la terre du poète Sénégalais et père de la francophonie : Léopold Sédar Senghor», souligne la même source.

Véritables «Oscars» des cinématographies de la Francophonie, les Trophées Francophones du Cinéma célèbrent chaque année la richesse et la diversité du cinéma des pays de la Francophonie. Cette manifestation annuelle et itinérante a pour objectif principal d'encourager la diversité et la liberté de création cinématographique au sein des pays de la Francophonie, d'attirer l'attention des publics sur ces cinémas, et d'y stimuler le dynamisme de leur filière audiovisuelle.