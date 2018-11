Tunisie: Enfin, une victoire

CA : Charfi, Belkhir, Hammami, Jaziri, Salhi, Ben Yahia, Darragi Sasrako, Dhaouadi (Chamakhi), Mouchili (Khalil), Haddadi (Khélifi).

ASG : Chouya, Chaouech (Gouma), Mezni, Bouslimi, Saïdi, Hedhli, Cherni, Jeridi, Abdelwahed (Souca), Attia, Kechi.

Le CA a cravaché dur pour obtenir une victoire après cinq matches consécutifs.

Le mérite revient à Darragi qui a déployé beaucoup d'efforts pour aider un ensemble clubiste amorphe.

D'emblée, les locaux ont fait bonne impression face à un ASG venu à El Menzah pour profiter de la crise que connaît le CA. Mais après 8 minutes de jeu, Ben Yahia perd la balle au profit de Hedhli qui amorce rapidement une ouverture vers son coéquipier Abdelwahed, lequel n'a point trouvé de difficulté pour ouvrir le score. Ce but a assommé l'enthousiasme des Clubistes qui ont perdu leur football au cours de cette première mi-temps.

Les Gabésiens s'étaient recroquevillés en défense et optèrent carrément pour la contre-attaque. Poussés par leurs supporters qui étaient aussi mécontents de la prestation de leur équipe, les camarades de Ben Yahia ont multiplié les incursions et les débordements sur les ailes par Dhaouadi, mais leurs manœuvres étaient assez brouillonnes pour tromper un ensemble gabésien solide en défense grâce au gardien Chouya qui s'est opposé à plusieurs attaques dangereuses.

Et à la 47', Darragi a eu une occasion en or pour égaliser, mais le gardien gabésien était à l'affût pour sauver sa cage d'un but certain.

La rentrée de Chamakhi

A la reprise, Ellili effectue deux changements avec l'entrée de Khefifi et Ahmed Khelil et ce, pour redonner un nouveau souffle à l'entrejeu, très lent dans ses manœuvres. L'ASG a, pour sa part, joué avec le feu en optant carrément pour la défensive. Cette option de 6-3-1 a été fatale aux Gabésiens qui subissaient de plus en plus les assauts des joueurs clubistes. Il est vrai déterminés à égaliser et surtout à gagner.

Les occasions sont devenues très nombreuses comme celles de Darragi (53'). Ben Yahia (62') Chamakhi (68'). Et à la 70', après une attaque fort bien menée par Salhi et Khefifi, la balle arriva à Darragi qui d'un tir puissant n'a laissé aucune chance au gardien gabésien de réagir.

Cette égalisation est venue récompenser les tentatives répétées des locaux qui ne s'attendaient pas à une telle résistance de la part de l'équipe gabésienne.

Encouragés pour ce but, les Clubistes ont accentué la cadence. A la 85', sur un centre de Darragi, Khefifi fut bousculé par Saïdi, l'arbitre n'a pas hésité à siffler le panelty qui fut exécuté par Chamakhi. Ce dernier donna la victoire aux siens.

Le CA revient de loin après une première mi-temp catastrophique. L'ASG a, de son côté, payé cher sa tactique défensive.