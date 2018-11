Afrique: Les Ghanéennes out de leur tournoi

Les Black Queens du Ghana ne disputeront pas les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations féminine Total 2019. Elles ont été éliminées devant leur public à Accra après le nul (1-1) concédé aux Lionnes du Cameroun lors de la troisième et dernière journée du groupe A.

Elles avaient pourtant attaqué le match, pleines de désir mais elles ont tardé à trouver la cible. Il a fallu un long coup franc de Portia Boakye, une des joueuses au déjà long passé, à près de 30 ans, pour faire avancer le tableau d'affichage (1-0, 31'). Elle aurait pu être imitée quelques minutes plus tard par sa camarade Sherifatu Sumaïla dont la frappe heurta le poteau alors que la gardienne camerounaise Annette Ngo Ndom était battue.

Une faute de la gardienne Nana Ama Asantewaa sur Gaelle Enganamouit entraînera l'arbitre à siffler un pénalty (1-1, 41') que convertira l'inusable Ngono Manie, 35 ans depuis un mois.

1-1 à la mi-temps. Le tableau d'affichage ne bougera plus ensuite condamnant les Black Queens à un rôle de spectatrices pour le sprint finale et les Lionnes à partir à la chasse à une troisième finale consécutive dans l'épreuve et, pourquoi pas, une première couronne continentale. Affaire à suivre.

Joueuse Total du match: Raissa Feudjio (CMR)

Réactions

Bashir Hayford (sélectionneur du Ghana)

Les filles ont fait de leur mieux mais ce n'était pas assez. Depuis mardi, quand nous avons perdu contre le Mali, beaucoup de dignitaires ont visité notre camp et ont motivé les filles avant le match d'aujourd'hui et vous avez pu constater qu'elles ont tout donné. Tout n'est pas perdu en tant que nation, car nous avons identifié certains aspects de l'équipe sur lesquels il faut travailler. Les filles ont fait le maximum. Il y a beaucoup d'autres compétitions qui nous attendent et il nous faudra tirer parti de ce qu'il s'est passé ici.

Cela n'a pas été l'un des meilleurs matchs de ce tournoi. C'est ainsi. Je ne blâme aucune de mes joueuses et je le clame haut et fort. Elles ont joué en équipe et elles ont perdu la qualification en équipe.

Joseph Brian Ndoko (sélectionneur du Cameroun)

Nous avons joué un match très difficile. Le Ghana est une nation qui compte dans le football féminin sur le continent; et c'est peu dire que notre match n'a pas été une partie de plaisir.

Au début de la rencontre les Ghanéennes ont su nous imposer leur jeu et, assez logiquement elles ont ouvert le score les premières, mais nous avons réussi à égaliser dix minutes plus tard sur un pénalty. Après la pause, le jeu est devenu beaucoup plus tactique, chacune des deux équipes étant désireuses de s'imposer, qualification à la clé. Nous avons réussi ce que nous voulions faire, à savoir sortir du groupe et entrer en demi-finale. Il n'y a rien à célébrer maintenant parce que le nec plus ultra n'a pas été atteint: jouer la finale et remporter le trophée. Pour le moment l'équipe a été présente à au rendez-vous qu'elle s'était fixé.