Tunisie: Agenda culturel

Librairie Fahrenheit 451 - Carthage Dermech - Tél : 71 733 676

17h00 : Présentation du livre «Je ne saurais jamais» de Slaheddine Haddad. Un florilège de poèmes qu'un groupe d'amis du poète tunisien Slaheddine Haddad: Rabaa Ben Achour Abdelkefi, Anne Brousseaux, François G. Bussac, Hager Hadded, Moez Majed et James Sacré, décide de proposer, grâce à Contraste Editions, au plus grand nombre pour mieux faire connaître le talent de cet auteur.

Théâtre

4e Art, 27, av. de Paris-Tunis

19h30 : Pièce de théâtre «Fantastic City Again» de Sihem Akil et Ahmed Amin Ben Saâd. Interprétations : Mounira Zakraoui, Sihem Akil, Besma Baâzaoui, Mohamed Châabane, Ahmed Taha Hamrouni.

Quatre personnages accourent à leur présent douloureux pour trouver dans l'art un moyen de résister.

El Teatro, av. Ouled Haffouz, Le Belvédère. Tunis. Tél : 71 894 313

19h30 : « Le livre de facebook» de Naoufel Azara et Haykel Rahali. Conception et dramaturgie : Taoufik Jebali. Un spectacle dédié à feu : Nidhal Gharbi.

«C'est le livre blanc de Facebook et qui se veut un témoignage de reconnaissance pour chaque apports digne et créatif , quittant l'escadron de la vulgarité et la violence...».

Cinéma

4e Art, 27, av. de Paris - Tunis

15h00 : «Série Noire » d'Alain Corneau- Version restaurée (1979 /110').

Cinémathèque de la Maison de la Culture de Tunis, av. Mohamed-V - Tunis.

15h00 : «Le sel de la terre» de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado (109', Bre/Fr/It, 2104)

18h00 : «Camera Kids» de Zana Briski et Ross Kauffman (83', USA, 2005)

20h30 : «Visages villages» d'Agnès Varda (89', France, 2016)

Le Colisée - 45, av. Habib-Bourguiba Tunis -Tél. 71.353.195. Site web: https://www.facebook.com/pg/Cinema.Colise+e.Tunis/

11h00 : Festival Disney Tunis, Film d'animation "Winnie l'ourson"

13h00 : Blanche neige

14h40 : La belle et le clochard

20h00 et 22h00 : «Casse-noisette et les quatre royaumes» de Lasse Hallström et Joe Johnston avec Mackenzie Foy, Keira Knightley. (2018/ 1h40)

Le Mondial : 10, rue Ibn-Khaldoun Tunis - Tél. 23 924 994. Site web : https://www.facebook.com/pg/Espace.Mondial.Tunis/

Tous les jours, à 11h00, 12h45, 14h30, Tous les jours, à 11h00, 12h45, 14h30, 16h15, 18h00 et 19h30 : «Weldi» (Mon cher enfant) de Mohamed Ben Attia (2018, 1h44').

Le Palace : 54, av. Habib-Bourguiba Tunis

Tél. 29.847.167 - Site web.:https://www.facebook.com/pg/Cinema.Palace.Tunis/ - Email :lass_goubantini@yahoo.fr

11h00 : «Winnie l'ourson»

14h00 : «Mulan»

15h45 : «Les mondes de Ralph»

17h45 : Avant-première de «Ralph 02»

19h45 : «Toy story »

Amilcar : rue Habib-Chatti, El Manar 1 - Tél : 20.998.100 - Email :

cinema.amilcar@gmail.com

Du lundi au dimanche à 15h00, 17h00, 19h00 et 21h00 : «Regarde-moi» (Fi inaya) de Néjib Belkadhi (comp. off. aux JCC 2018).

L'ABC : rue Ibn-Khaldoun - 1000 Tunis

Site web : http://www.cinemaabc.com

Du lundi au dimanche : 12h30, 14h30, 16h30, 18h30 et 20h15

«Regarde-moi» (Fi inaya) de Néjib Belkadhi (compétition officielle aux JCC 2018).

Ciné Jamil : rue du Docteur Mohamed-Ben-Salah, El Menzah 6 - Ariana. Tél : 71 75 59 09 - 98 89 57 75

Email. : cinejamil@gmail.com

11h00, 14h00, 16h00, 19h00, 21h00 :

Programme du Festival Disney Tunis.

CinéMadart Carthage : rue Habib-Bourguiba (Carthage Dermech). Tél. 29.402.235

21h00 : Programme de la semaine du cinéma Allemand.

L'Agora : 5, av. Taïeb-Mhiri, Marsa-Ville 1053 - La Marsa. Tél. 71.747.266. Email : lagora@lagora.tn

11h00 : «Winnie l'ourson»

14h00 : «La petite sirène»

15h45 : «Peter Pen»

17h30 : «1001 pattes»

19h30 : «Ralph 02»

21h30 : «La belle et la bête».

L'Alhambra - Centre La Marsa «Zephyr».

Tel : 71.980.966

Email : clap@claproduction.com

11h00 : «Winnie»

14h00 : Avant-première de «Ralph 2.0».

16h00 : «Rox et Roucky»

18h00 : «Les nouveaux héros»

20h00 : «Lilo & Stitch»

22h00 : «Pirates des Caraïbes - La fontaine de Jouvence»

Arts visuels et plastiques

Musée National d'Art Moderne et Contemporain - de la Culture de Tunis, av. Mohamed-V - Tunis

17h00 :

Vernissage de l'exposition japonaise « Winter Garden »

Centre national de la céramique d'art Sidi Kacem Jlizi - 31, rue sidi kacem jélizi 1008 Tunis. (Horaires d'ouverture: Du lundi à vendredi de 10h00 à 16h00. Samedi de 10h à 12h00. Dimanche fermé)

11h00 :

«Despuès de la tierra, todo» (Après la terre, tout) du sculpteur espagnol Xavier Mascaro. L'exposition se déroulera jusqu' au 24 janvier 2019.

Galerie Alin Nadau (Galerie d'Art Sadika) - z. touristique de Gammarth. Tél : 97 038 664 De 17h00 à 21h00 : Exposition personnelle de Samir Makhlouf. Cette exposition se poursuivra jusqu'au 13 décembre 2018.

Galerie Sémia Achour, 40 av. Fattouma Bourguiba Sidi Fradj. La Soukra

Tél. 52 543 078

Exposition collective des artistes : Ali Fendri, Ali Ridha Saïd, Alia Kateb, Zoubeida Chamari Daghfous,Salma Ben Salah, Amel Kebaili, Mohamed Barnat et Sémia Achour.

L'exposition se poursuivra jusqu'au 10 décembre 2018.

Galerie Kalysté - 29 bis, av. Fatouma-Bourguiba, La Soukra,Tél (216) 20.351.819

Site web : https://bit.ly/2QBpmTG

Exposition collective des peintres :

Hamda Dniden, Emna Gargouri Largueche, Zouhour Gargouri Chaâbouni, Adel Akremi, Adnène Hadj Sassi et Rachida Amara. Jusqu'au 1er décembre 2018.

Galerie Saladin, 4, av. Habib-Bourguiba. 2026 Sidi Bou Saïd - Tél.(216) 98.264.110

De 17h00 à 20h00 (les matinées sur Rd-v): Exposition des peintres américaines Rebecca Mann et Jo Ann Morning jusqu'au 30 novembre.

Galerie Alexandre Roubtzoff- 12, rue Imam Abou Hanifa 2078. La Marsa.

Tél : (216) 98 319 324 / (216) 71 983 049. Site Web : www.marsa-encheres.com

Une exposition permanente des œuvres des artistes: Najoua Abdelmaksoud, Houda Ajili, Adel Akremy, Mohamed Ben Dhia, Sabrine Chaouch, Sahby Chtioui, Slimen El Kamel, Lamjed Ennouri, Imed Jemaiel, Wafa El Kadhi, Faycel Mejri, Houcine Msadak, Noureddine Ouni, Houda Rajab, Leïla Rokbani, Ridha Saïd et Ekram Tira.

Ajouté le : 24-11-2018