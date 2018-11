Tunisie: Gafsa célèbre le génie créateur de sa population

Sous le patronage de M. Mohamed Zinelabidine, ministre des Affaires culturelles, la Cité de la culture accueille le gouvernorat de Gafsa, dimanche 25 novembre à partir de 14h00, dans le cadre de la manifestation : « Les Cités des arts à la Cité de la culture : Les Journées des régions », un événement à travers lequel Gafsa célèbre le génie créateur de sa population et présente au public de la Cité son patrimoine matériel et immatériel millénaire et les plus belles créations de ses artistes, intellectuels et artisans.

Le projet des «Cités des arts », inauguré depuis quelque temps, a eu pour corollaire le programme quand bien même stratégique des « Cité des arts à la cité de la culture », une manifestation qui offre aux régions, l'opportunité de se produire au cœur de Tunis, dans une dynamique de dialogue, d'échange et de partage d'une richesse culturelle plurielle qui fonde notre identité commune.

Cette démarche s'inscrit dans une vision d'inclusion et d'équité sociale en ouvrant tous les espaces de la Cité de la culture aux habitants des régions pour y partager avec le large public de la cité leurs créations dans les domaines de la musique, du théâtre, de la danse, de la poésie ainsi que toutes les autres expressions artistiques dont regorgent nos régions.

La Journée de Gafsa à la Cité de la culture s'ouvrira avec un défilé d'habits traditionnels et un spectacle assuré par des troupes folkloriques issues de toutes les localités de la région. La danse populaire, le stambali, le chant spirituel, les tableaux de cavalerie et autres expressions régionales seront au menu de cette ouverture. Le public de la Cité découvrira à cette occasion des expositions d'artisanat, d'art gastronomique, de maroquinerie, outre les manifestations dédiées au patrimoine agricole et minier de la région de Gafsa. Les artistes plasticiens auront leur part de la fête à travers une exposition d'art plastique qui révèlera au public de la Cité les talents des jeunes de la région, leur sensibilité mais aussi leur vision de la Cité et de leur pays.

Cette journée permettra au public de découvrir également les figures emblématiques des arts, des lettres et de la pensée originaires de Gafsa et qui, par leur apport, ont enrichi le patrimoine éditorial, pictural ou musical du pays. La Journée de Gafsa à la Cité de la culture sera aussi une occasion offerte à tous pour découvrir l'histoire de la région et son patrimoine archéologique vieux de plusieurs siècles à travers une grande exposition consacrée à ce sujet.

Le théâtre sera présent avec une représentation théâtrale intitulée «Le discours de la montagne» du Centre d'arts dramatiques et scéniques de Gafsa. Cette pièce sera suivie d'un spectacle musical de la troupe du l'Institut régional de musique et de danse et d'un second spectacle musical de la troupe du centre culturel Ibn Mandhour de Gafsa.

Ajouté le : 24-11-2018