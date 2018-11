Sénégal: Présidentielle de 2019 - La societe civile, à l'epreuve du Macky !

A trois mois de la présidentielle, la société civile semble sous le viseur du président Macky Sall et de son régime. Après la virulente sortie du chef de l'Etat contre Seydi Gassama d'Amnesty, c'est le mouvement Y en a marre qui est pointé du doigt avec le retrait de l'agrément de l'Ong Lead Afrique francophone, supposé bailleur de Fadel Barro et cie. Prétexte pour revisiter les rapports qui s'électrisent de plus en plus, entre le pouvoir en place et la société civile, à quelques encablures du scrutin présidentiel.

A quelques trois mois de la présidentielle, le pouvoir du président Macky Sall est accusé par certains organisations non gouvernementales de vouloir affaiblir la société civile. C'est du moins ce qui ressort de leur rencontre avec la presse, mercredi dernier, rencontre au cours de laquelle ces organisations non gouvernementales assurent que les autorités « chercheraient à les affaiblir » avec le retrait, le 16 novembre de l'agrément de Lead Afrique francophone et la cessation immédiate de ses activités au Sénégal. L'Ong serait accusé par l'État du Sénégal d'être un bailleur du mouvement citoyen Y en a marre. En retirant à cette organisation son récépissé, le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a ainsi justifié l'interdiction en accusant Y en a marre d'avoir reçu « des financements illégaux ». Mais, pour le coordonnateur de Y en a marre, Fadel Barro, en s'en prenant à son mouvement et à ses partenaires, l'État veut « affaiblir la société civile », comme il a tenu à marteler lors de la conférence de presse. Avant de rappeler que « l'enjeu est que la société civile, qui est équidistante des organisations politiques, joue un rôle pendant les élections ».

L'affaire Lead Afrique francophone n'est toutefois pas le premier couac entre le pouvoir en place et la société civile. Invité d'un média français, le président de la République lui-même s'en est pris, d'une manière virulente, à Seydi Gassama et à Amnesty international. Qui plus est, lors de la convention des cadres de la coalition Benno Bokk Yakkar mercredi dernier, l'ancienne Premier ministre, Aminata Touré, enfonçait le clou en ordonnant aux organisations non gouvernementales et à la société civile d'une manière générale, « d'être à équidistance des partis politiques et de ne pas s'immiscer dans le combat politique».

L'OPPOSITION, A LA RESCOUSSE DE LA SOCIETE CIVILE

Pour l'opposition, avec ce bras de fer Etat-société civile, le pouvoir continue dans la dynamique de musèlement des différents acteurs du processus électoral. Mamadou Diop Decroix et Ànd-jëf/Pads diront ainsi de cet assaut du pouvoir contre la société civile : « Après les partis politiques régulièrement réprimés et dont les dirigeants et militants vont et viennent à longueur de journées, depuis bientôt 7 ans, entre les commissariats de police, les tribunaux et les prisons, voici venu le tour des organisations de la société civile d'être dans l'œil du cyclone».

Dans la même foulée, Diop Decroix et cie considèrent que cette tentative de bâillonner la société civile « est clairement perçue comme un grand danger dans la stratégie de confiscation des suffrages qui se met en place ». Pis encore, pour Aj, l'interdiction d'activités de l'association Lead Afrique au Sénégal, entre dans la continuité de la « sortie au vitriol du Président de la République contre Amnesty International, les tentatives de musellement des mouvements citoyens comme Yen a marre, des réseaux sociaux et, d'une façon générale, tous les coups portés sournoisement contre les organisations qui s'occupent de transparence du processus électoral en sont des preuves irréfutables »

ECLAIRAGE DU JOURNALISTE ABDOULAYE NDIAYE : « Qu'elle soit critique ou dénonce des abus, la société civile ne doit pas se substituer aux gouvernants»

Interpellé sur la question à savoir si la posture actuelle de la société civile dans le jeu politique est en conformité avec la norme ou si elle est actrice de positions partisanes, le journaliste Abdoulaye Ndiaye apporte son éclairage. « Il est à regretter que nous soyons amenés à constater les rapports heurtés entre certains membres de la société civile et le pouvoir en place. Cette situation aurait pu être évitable. Les organisations de la société civile ont pour mission essentielle, dans nos jeunes démocraties, d'aider à élever le niveau de conscience des citoyens. Elles peuvent également assurer des rôles d'intermédiaires entre ces pouvoirs de gouvernance et ces mêmes citoyens. Qu'elles soient critiques ou qu'elles dénoncent des abus, cela peut se comprendre. Elles ne doivent pas pour autant se substituer aux gouvernants issus du suffrage des populations. Il est vrai que la pratique dans notre pays est de se proclamer société civile pour se retrouver plus tard dans la société politique.

D'ailleurs, un homme de pensée comme l'Italien Antonio Gramsci a raison d'opposer société civile et politique. Pour lui, les membres de la société civile sont souvent dans l'antichambre des pouvoirs. Notre histoire récente a montré que ceux ou celles qui furent les plus virulents contre des régimes sont aujourd'hui sous les lambris dorés de la République et profitent des avantages que procure une position de pouvoir. Ils confirment pour cela la réflexion de Gramsci évoquée plus haut. A cela s'ajoute un contexte politique de veille d'élection caractérisé par des confrontations de toutes sortes. Il faudra alors que chaque entité, qu'elle soit civile ou politique, sache demeurer à sa place et mener son combat distinct de celui de l'autre ».