Ile Maurice: Jérôme Hansley Neptune - Itinéraire d'un «voyou» millionnaire

Il se joue des forces de l'ordre depuis mars 2017. Et pas plus tard que lundi, il est parvenu à semer les officiers de la commission anticorruption (ICAC)... à bord d'une pelleteuse JCB qu'il a maniée avec une dextérité qui a laissé pantois les limiers. Qui est donc Jérôme Hansley Neptune, surnommé Coco, sans doute le présumé trafiquant de drogue le plus recherché du pays ?

L'habitant de route Bassin, Quatre-Bornes, est le 10e suspect recherché suivant l'arrestation de Curly Chowrimootoo. Officiellement, Jérôme Hansley Neptune est éleveur de porcs et gestionnaire d'un commerce situé dans l'ouest du pays. Pour les autorités, ce ne serait toutefois qu'un trompe-l'œil afin de ne pas éveiller des soupçons sur ses transactions.

Coco avait été arrêté en 2002 sous une charge de Drug Trafficking. Il avait passé trois ans en prison et à sa sortie, il a été de nouveau interpellé pour possession d'arme. Pour ce délit, il a eu à payer une amende. En 2014, Jérôme Hansley Neptune est encore fois arrêté pour larceny by more than three. Ce que l'on sait à ce stade, c'est que ce millionnaire habitant route Bassin, Quatre-Bornes, serait le maillon fort du clan Chowrimootoo.

Il aurait, entre autres, pour tâche de blanchir leur fortune et d'écouler la drogue qui entre sur le territoire mauricien par voie maritime, en provenance de Madagascar. Jérôme Hansley Neptune aurait d'ailleurs déboursé des millions pour le bateau utilisé lors des trajets entre Maurice et la Grande île. Dans sa localité, personne n'ose se prononcer sur lui. «Nou pa konn so lavi privé», lâche un habitant. Et d'ajouter : «Nou dir zis enn bonzour enn bonswar.» N'empêche qu'il a réussi à susciter l'admiration de certains en semant les officiers de l'ICAC, lundi. «Pa tou dimounn ki kapav kondir enn masinn an mars arier», soutient un jeune homme.

En effet, en début de semaine, Jérôme Hansley Neptune, était impliqué dans une course-poursuite de Curepipe à Quatre-Bornes, en essayant de semer les limiers de l'ICAC. Et de leur barrer la route en utilisant les bras d'une pelleteuse JCB. En arrivant, à Résidence Kennedy, les officiers ont été accueillis par une foule armée. Quatre limiers ont été blessés.

Une vingtaine de ces fauteurs de troubles ont été identifiés. Seraient-ils eux aussi complices de Jérôme Hansley Neptune ? D'autant que ce n'est pas la première fois qu'il arrive à se jouer des forces de l'ordre. En raison de la tounure des évènements, les enquêteurs de l'Anti-Drug and Smuggling Unit n'ont pu l'appréhender.

Coco mêlé à l'importation de 110 kg d'héroïne ?

La police soupçonne fortement Jérôme Hansley Nepture d'être derrière l'importation des 110 kg de drogue saisis au large du Coin-de-Mire, le 30 octobre. Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs comptent interroger Oomar Karrimbaccus, qui a accepté de collaborer, au sujet de cet habitant de route Bassin. Outre Oomar Karrimbaccus, Fabrice Hemsley Jean-Pierre et Jean-Michel Rosette avaient été interpellés par plusieurs unités de la police dans le cadre de cette affaire.

Il risque plusieurs chefs d'accusation

Jérôme Hansley Neptune risque d'être poursuivi sous plusieurs chefs d'accusation. Entre autres, entrave au Code de la route. Lors de la course-poursuite lundi, il a mis la vie des usagers de la route en danger en roulant en marche arrière et à vive allure à bord d'une pelleteuse. La police de Floréal devrait démarrer, dans les jours à venir, une enquête sur le propriétaire de la JCB, qui n'a jusqu'ici pas porté plainte. D'ailleurs, le véhicule demeure introuvable. Les enquêteurs tenteront aussi de savoir pourquoi Coco se trouvait sur le chantier. Autres accusations dont il devrait faire l'objet : obstruction à la police, «damaging government property» et blanchiment d'argent.