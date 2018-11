Sénégal: Trustafrica s'offre les services du journaliste Abdarahmane Wone

Ce journaliste expérimenté spécialisé en communication stratégique était jusqu'ici responsable de l'Unité de Communication du CODESRIA où il a servi avec brio pendant sept ans (2011-2018). Monsieur Wonere joint TrustAfrica en tant que Chargé de Communication, un job qu'il connait donc très bien pour avoir participé à la mise en forme et au déroulement d'un large éventail de rôles et d'activités dans le domaine depuis deux décennies en Afrique et dans d'autres parties du monde.

A ce titre, il a eu à côtoyer des acteurs clés du secteur et collaborer avec des organisations de renom mettant en œuvre des programmes au bénéfice de la Communauté africaine des Sciences Sociales, et pour le peuple Africain, de manière générale. Abda, comme l'appellent les intimes est un militant des droits de l'homme qui s'est mis d'abord au service des citoyens de son pays, la Mauritanie, où, en même temps, il fait la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance depuis plus de vingt ans.

Abda Wone ne fait pas que ça : il est aussi enseignant. D'ailleurs, en 2008, il a rejoint CAMBA, Inc., une organisation basée à Brooklyn, dans l'État de New York où il a travaillé ; il y a également enseigné la culture américaine, l'Anglais comme deuxième langue, la préparation à l'emploi et le développement professionnel à divers groupes d'étudiants migrants et à des demandeurs d'emploi. En 2000, il décide de se réinstaller aux États-Unis, après de longues années passées au Sénégal comme reporter au journal Sud Quotidien.

Abdarahmane Wone est titulaire d'une licence en Relations internationales et Sciences Politiques de la SUNY Buffalo (summa cum laude), d'un Diplôme d'Etudes Supérieures en Journalisme (DESJ) de l'ISSIC et d'un diplôme de troisième cycle en Relations Internationales de la School of International Affairs (SIPA) de l'Université de Columbia.