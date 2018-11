Sénégal: Election présidentielle du 24 février 2019 - Le dépot des candidatures débute le 11 décembre

La course vers la présidentielle de 2019 dévoile une autre des ses phases. Pour cause, le dépôt des candidatures pour les challengers de Macky Sall à la magistrature suprême débute le 11 décembre prochain. L'information a été livrée hie, vendredi, Bernard Casimir Demba Cissé, directeur de la formation et de la communication de la direction générale des élections, en marge d'un atelier de partage sur la constitution des dossiers de candidature.

Le dépôt officiel des candidatures à l'élection présidentielle du 25 février démarre le 11 décembre et vont se poursuivre jusqu'au 26 décembre, a annoncé en effet hier, vendredi, le directeur de la formation et de la communication de la direction générale des élections, Bernard Casimir Demba Cissé. « Les dépôts des dossiers de candidatures à l'élection présidentielle démarrent le 11 décembre et vont se poursuivre jusqu'au 26 décembre », a dit M.

Bernard Casimir Demba Cissé. Et de poursuivre : « Tous les candidats sont soumis à l'obligation d'être investis par des partis politiques et des coalitions de partis politiques ou d'une entité indépendante légalement constituées. Bernard Casimir Demba Cissé qui a indiqué qu'un parti politique peut déposer le dossier de son candidat dès le 11 décembre a tenu cependant à préciser que les coalitions de partis politiques ou d'entités indépendantes doivent, au plus tard le 10 décembre, « notifier d'abord au conseil constitutionnelle le nom de leur coalition ou de leur entité indépendante ».

Qui plus est, a-t-il affirmé, « Il faudra bien le faire avant de déposer le dossier de candidature, la loi dit au plus tard la veille des dépôts des dossiers, pour que le nom de la coalition ou de l'entité indépendante ait été notifié au Conseil constitutionnel ». Avant d'expliquer que la coalition de partis politiques ou d'entités politiques « n'existent que pour les élections pour lesquelles elles ont été déclarées ». Autre chose à retenir pour les présidentiables et non des moindres, c'est que « le modèle de la déclaration de candidature, le modèle de notification et celui de la déclaration d'investiture s'imposent à tous les candidats ».

Dans la même mouvance, Bernard Casimir Demba Cissé a fait savoir que « La déclaration de candidature s'impose à tous les acteurs indiquant la présentation du candidat, son âge, sa profession, une déclaration sur l'honneur signée par le candidat lui-même ». lors d'un atelier de partage sur le thème « Constitution et dépôt des dossiers de déclaration de candidature ».