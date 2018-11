Sénégal: Menaces terroristes - Un spécialiste plaide pour une gestion intégrée des SRS

Rabat, 24 nov (APS) - Les pays doivent avoir une gestion intégrée des services de renseignement et de sécurité (SRS) pour une coopération au niveau national, régional et international et faire face à l'évolution des menaces terroristes, a plaidé le général, Jean Paul Michel, responsable à l'institut Themiis.

"Il conviendra de disposer d'une gestion intégrée où les nombreux services et notamment les SRS sont amenés à coopérer étroitement entre eux aussi bien au niveau national, régional ou international", a-t-il dit.

Le général (2S) Jean Paul Michel est responsable à l'institut Themiis du programme d'appui au DDR (Désarmement, démobilisation et réintégration) et à la RSS (réforme du secteur de la sécurité) financé par l'Union européenne en République démocratique du Congo.

Selon lui, "toute cette évolution c'est à la charge bien entendu de chaque pays dans le cadre de sa souveraineté de faire des évolutions aussi bien au niveau des SRS qu'au niveau des frontières".

Il a rappelé que les services de renseignement "exercent une grande influence sur la lutte et la réussite de la lutte contre l'extrémisme".

"On constate quand même en Afrique ou ailleurs que la plupart des pays disposent d'une multitude d'organismes de renseignement aux responsabilités spécifiques et parfois redondantes", a fait remarquer le spécialiste.

Aussi, soutient-t-il, les menaces qui viennent des extrémismes sont rarement envisagées séparément car elles ne sont jamais totalement internes ou totalement externes.

"Le principal défi des SRS consiste à s'assurer que leurs structures reflètent leur interdépendance vu leur nombre tout en évitant de créer des mégastructures trop encombrantes et parfois même trop puissantes", a-t-il suggéré.

Toutefois pour que les actions de ces services soient plus efficaces, il est important de voir comment "rationnaliser" les SRS mais aussi comment "respecter l'équilibre" entre le droit de la personne à l'intimité et le droit de l'état à la sécurité.

"On peut dire que si les états veulent lutter efficacement contre l'extrémisme, ces questions qu'on vient de poser et d'autres devront trouver des réponses claires et équilibrées", a dit le responsable de programme à l'institut Themiis.