Ile Maurice: Consommation - «Black Friday frit la planète», soutient Greenpeace

Le Black Friday a véritablement pris de l'ampleur cette année à Maurice. Vêtements, chaussures, téléphonie mobile ou encore des séjours à l'hôtel, les entrepreneurs mauriciens n'ont pas voulu laisser passer cette occasion de grandes promos. Les services de vente en ligne et livraison à domicile se sont aussi mis de la partie. Au grand dam des écologistes.

Greenpeace ne mâche plus ses mots sur le Black Friday, qui tient son origine des États-Unis. Dans un communiqué publié mardi sur son site, l'organisation non gouvernementale (ONG) internationale pour la protection de l'environnement a sèchement lâché que le «Black Friday frit la planète». En cause : la surconsommation des produits achetés aussi bien en ligne que dans les magasins.

Greenpeace a, par le biais de l'un de ses membres, Robin Perkins, affirmé que la surconsommation de produits étouffe non seulement la planète mais aussi nos propres vies. «Nous sommes noyés d'objets qui remplissent nos garages, nos buanderies et pourtant on continue à acheter tout ce qui est à la mode, des gadgets, de la nourriture, du plastique à usage unique, des jouets. Nous continuons à alimenter le changement climatique, la pollution et la destruction des pays d'autrui et les merveilles irremplaçables de la nature», peut-on lire dans le communiqué publié par Greenpeace.

L'ONG propose en conséquence de lancer une journée de Make SMTHNG Week et demande aux consommateurs de créer et de récupérer au lieu de simplement surconsommer. En France, des associations se sont ainsi mises au diapason pour faire le Green Friday et ne consommer que ce dont elles ont besoin. Stéphane Gua du Centre for Alternative Research and Studies (CARES) explique que le Black Friday ne s'adapte pas à la réalité mauricienne. «C'est une habitude des Américains qui vient de leur culture comme celle du Thanksgiving et qui ne se calque pas sur Maurice. On est dans une logique de consommer pour uniquement consommer. Ce n'est pas comme la Saint-Valentin ou la fête des mères qui sont des fêtes commerciales, certes, mais où il y a l'envie de faire un cadeau.»

D'ajouter qu'«il faut aussi prendre en compte que d'un point de vue écologique, cela va de la surproduction à la consommation dans tous les sens. Cela, alors que la planète fait face à une crise sans précédent et que tous les experts internationaux s'accordent à dire qu'il faut changer nos habitudes».

Au train où vont les choses, les objectifs de la COP 21 pour la température globale dans le monde seront difficilement atteints. Le plastique dans les océans est devenu un problème ingérable. Le recyclage des déchets est encore un casse-tête à Maurice. Le Black Friday n'arrange guère les choses, selon les écologistes, et est décrit comme un réel jour noir pour la planète.