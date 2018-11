Sénégal: Kaolack/ Diéne Farba sarr sur le pétrole et le gaz - « Il est encore tôt de débattre sur un produit qui n'est même pas sorti de terre»

Même si elle continue encore de susciter un large débat sur le territoire national surtout du côté de l'opposition et une pluie de critiques en direction de l'Etat par rapport aux contrats établis avec certaines compagnies pétrolières et le quota de 10 % des retombées attribué au Sénégal selon le leader de Pastëf, la polémique sur le pétrole et le gaz est prématurée.

C'est en tout cas l'avis du ministre Diène Farba Sarr qui constate « qu'il n'est pas encore le moment de débattre sur une question à peine posée. Autrement dit, dépenser toutes ses énergies sur ce débat dont l'ampleur aujourd'hui devrait normalement être projetée en 2024, date du démarrage de la phase d'exploitation du programme pétrolier et gazier sénégalais ».

Balayant de suite d'un revers de main les affirmations selon lesquelles le Sénégal n'aurait bénéficié que de 10 % des parts du marché, le ministre du Renouveau urbain et du cadre de vie, en toute honnêteté, a tenu ces propos : « je ne gère pas le pétrole. Je connais certes le champ pétrolier, mais je ne peux pas le défricher, car la morale me l'interdit. Je ne connais rien du pétrole, mais je tiens à préciser qu'il n'existe dans aucun pays dans le monde un pétrole qui n'a pas encore jailli et que les gens en font un débat aussi houleux.

Personnellement, je n'y trouve pas d'inconvénient, au contraire c'est plutôt un signe de notre avancée démocratique, un processus dont Macky Sall est le premier tributaire ». Dans d'autres pays, poursuit-il « les dirigeants en font un débat souterrain jusqu'à l'explosion du pétrole. Au Sénégal, le président Macky Sall sait que le pétrole est très sensible. Il a surtout milité en faveur de la transparence. Il est allé voir et discuter avec la Mauritanie, les pays frontaliers, les Sénégalais et ses partenaires, pour en faire une affaire de tous ou des peuples. Je ne le souhaite pas, mais je crois que le pétrole pourrait même fuir à cause de l'ampleur des contrevérités dites à son endroit et à l'encontre de son exploitation », a alerté le coordonnateur départemental de l'Apr à Kaolack.

KAOLACK/ ETAT DE LA COLLECTE DE PARRAINS DANS DEUX COMMUNES DU DEPARTEMENT : Diene Farba Sarr récolte plus de 18.000 signatures

Jusqu'à la date du mardi 20 novembre dernier, la coalition « Bennoo Bokk Yaakaar » (Bby), dans le cadre de ses activités de collecte de parrains, a réussi à mobiliser un nombre global de 18.447 signatures dont 1125 provenant de la commune de Sibassor. Un chiffre qui pourrait même s'accroître au courant de ces prochains jours avec l'arrivée des nouveaux rapports que certains responsables tardent à faire parvenir.

La restitution partielle de ces fiches de collecte a été effectuée sous la supervision du coordonnateur départemental de l'Alliance pour la République (Apr) Diène Farba Sarr, des responsables de partis alliés et d'autres souteneurs du candidat de la coalition « Bennoo Bokk Yaakaar » dans le département de Kaolack. A quelques semaines de la clôture de ces primaires ajoutées à la présidentielle de février prochain, le ministre Diène Farba Sarr et son équipe composée de Mounirou Ly, Ousmane Noël Dieng, Idrissa Tall entre autres responsables, entendent poursuivre la pêche jusqu'au terme de l'échéance.

Au-delà des signatures déjà acquises dans un environnement assez réduit du département, d'autres actions alterneront le programme de massification sur l'ensemble du périmètre départemental avant l'ouverture de la prochaine campagne présidentielle. Pour les promoteurs, l'idée est de figurer parmi les meilleures performances reconnues par la mouvance présidentielle dans cette campagne de collecte de parrains, et dérouler un large programme de séduction afin de mieux vendre le candidat Macky Sall sur la base de ses nombreuses réalisations et autres programmes réussis dans le cadre du Plan Sénégal Emergent (Pse).