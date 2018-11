Tunisie: Le match de vérité!

De plus, ils évolueront cette fois-ci sur un terrain qui sied parfaitement au véloce attaquant et à la «station» qu'est Wattara. Les «Jaune et Noir» trouveront ainsi les espaces nécessaires pour mener des contres rapides, voire des attaques placées suivant les conditions de jeu qui leur seront offertes. On doit s'attendre à un match indécis et à du beau jeu.

Seddik Mejri absent

La formation nordiste jouera cet après-midi sans le défenseur axial Seddik Mejri, absent pour cause de blessure. Il serait remplacé par Mabrouk Jendli aux côtés de Wissem Bousnina. C'est ainsi que l'on verra Med Habib Yeken et Sahraoui occuper, respectivement, les flancs droit et gauche de la défense, encadrant donc Bousnina et Jendli. Devant, Bilel Saïdani et Cissé évolueront comme milieux défensifs derrière Abdelhalim Darragi dans le rôle de relayeur.

En attaque, Zied Ounalli et Wattara constitueront le duo d'attaque devant Fédi Ben Choug, utile aussi bien dans la récupération du ballon que dans la relance. Et comme d'habitude, Youssofa effectuera son entrée au moment opportun, selon la tournure que prendra la rencontre.

Formation probable

Kh. Thamri, Med Habib Yeken, Sahraoui, M. Jendli, W. Bousnina, Cissé, B. Saïdani, Abd. Darragi, Ben Choug, Ounalli et Wattara.