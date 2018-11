Sénégal: Ordination épiscopale du nouvel évêque de Kaolack - Monseigneur Martin Boucar Tine hérite du diocese

Quatre (4) années après l'ordination de Monseigneur Benjamin Ndiaye comme Archevêque de Dakar, l'Eglise de Kaolack a enfin trouvé un nouveau missionnaire. Il s'agit de Monseigneur Martin Boucar Tine, choisi pour devenir le 4e Evêque du Diocèse de Kaolack qui est aujourd'hui vieux de 53 ans.

Les préparatifs de son ordination épiscopale prévue les 23, 24, et 25 Novembre prochains vont bon train surtout au sein du comité d'organisation où les neuf (9) commissions installées travaillent sans relâche depuis Juillet dernier pour la réussite de l'évènement. Plus de 6000 fidèles catholiques et 500 invités venus du Sénégal, de l'Afrique et du monde entier étaient attendus entre hier, vendredi, ce samedi et dimanche dans la ville de Kaolack. C'est pour assister ou participer à la cérémonie marquant l'ordination épiscopale du nouvel Evêque de Kaolack, Monseigneur Martin Boucar Tine, nommé le 25 Juillet dernier.

4e Evêque d'un Diocèse fondé en 1965. Monseigneur Martin Boucar Tine tel qu'il est connu par ses pairs de l'ordination épiscopale, vient ainsi confirmer la spiritualité qui existe au sein de l'Eglise de Kaolack et de manière générale, renforcer la mission de l'Eglise au sein des sociétés. Ainsi comparé aux autres entités diocésaines, le Diocèse qu'il va désormais diriger est relativement jeune. Il s'étend sur une superficie de 21.299 Km2 et couvre une population de 02 Millions d'habitants dont un peu plus de 17.000 fidèles catholiques. C'est aussi un diocèse qui compte moins de fidèles laïcs, mais qui est aussi assez dynamique et très bien organisé. Un aspect qui s'est davantage illustré au cours de la période de vacances de quatre (4) longues années.

A l'époque, malgré l'absence d'un Evêque confirmé, et les charges affectées à chaque membre diocésain, le travail de routine s'est pourtant poursuivi sans relâche au sein du diocèse et en toute beauté. Toutefois, les activités liées à ce grand évènement catholique tant attendu, ont démarré ce Vendredi avec l'accueil du nouvel Evêque de Kaolack au complexe Pie XII, sa résidence naturelle. Cette activité a été suivie plus tard dans la soirée par une veillée spirituelle. Ce samedi sera sans doute le jour de l'ordination épiscopale de Monseigneur Martin Boucar Tine au collège Pie XII, suivie d'une messe et d'autres séances de dégustation sur les différents sites aménagés en cette circonstance. Ces festivités se poursuivront toute la soirée du samedi avec au menu du programme des soirées et veillées culturelles à l'immaculée Conception et au siège du village des Enfants avant la messe d'Action de grâce du Dimanche, dédiée au nouvel Evêque et qui aura pour cadre la Cathédrale Saint Théophile de Kaolack.