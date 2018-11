Tunisie: Nouvelle initiative d'appui à la création artistique

Le programme «Act now», initié par le Ccih avec l'appui de Tunisie créative-Tfannen, vise à offrir aux artistes porteurs de projets en rapport avec le domaine des arts du spectacle la possibilité de se produire sur scène, après avoir bénéficié de l'accompagnement nécessaire.

Il s'agit d'une nouvelle initiative d'appui à la création artistique «Trans'Art» ou «Makam el founoun», dans un concept offrant l'opportunité rare de pouvoir accompagner une production artistique de son état embryonnaire jusqu'à la maturité.

Trans'Art fonde son action non seulement sur le potentiel pédagogique inhérent à tout type de structure d'encadrement et de formation mais aussi sur la capacité de développement de la créativité. Act now est la première activité à réaliser dans le cadre de Trans'Art, informe le Ccih sur sa page facebook.

Le Centre porte cette initiative afin de contribuer au renforcement du professionnalisme des acteurs culturels en Tunisie. Il leur offre la possibilité de réaliser des projets artistiques et culturels dans un cadre participatif mettant le geste culturel et artistique à la portée de tous.

Act now est avant tout une résidence artistique, qui tend à ouvrir la voie à la créativité et à permettre à la scène culturelle de se renouveler et de s'épanouir.

Il propose aux artistes dont les projets seront retenus un programme riche comportant des sessions de formation générale, un accompagnement spécifique, des immersions dans le monde du spectacle et la participation à l'animation de ses diverses activités.

L'objectif est de s'ouvrir aux projets de dimensions culturelle et artistique, aux projets directement liés au marché de la création ; d'ailleurs, c'est essentiellement sur cette base que les projets seront sélectionnés.

Sont concernés par ce programme : artistes, innovateurs et/ou équipes artistiques dans les disciplines des arts du spectacle : danse, musique et théâtre...