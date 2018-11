Cote d'Ivoire: Salon africain de l'habitat à Paris/Bruno Koné - "Notre mission est de faire en sorte que tout le monde soit bien logé"

Dans la capitale française, le ministre ivoirien y a effectué le déplacement avec ses homologues sénégalais et malien pour ce 1er rendez-vous.

« En Côte d'Ivoire, il existe plusieurs mécanismes comme le Compte de mobilisation pour l'habitat (Cdmh), le Compte des terrains urbains (Ctu), le Fonds de soutien à l'habitat (Fsh), qui permettent de réaliser de l'habitat social à Abidjan et en dehors d'Abidjan », a expliqué Bruno Koné Nabagné, ministre de la Construction, du Logement, et de l'Urbanisme. Il intervenait à l'occasion du Salon africain de l'habitat à Paris (Sahparis) qui a eu lieu les 17 et 18 novembre à Paris, dans la capitale française.

Dédié à la diaspora de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), ce rendez-vous, le 1er du genre, vise à proposer des logements accessibles à tous à des taux réduits. « Ce crédit est en quelque sorte garanti par l'Etat, ce qui permet à la banque d'appliquer un taux relativement faible n'excédant pas 5,5 %. Notre mission est de faire en sorte que tout le monde soit bien logé », rassure le représentant du gouvernement ivoirien.

Dans la capitale française, Bruno Koné y a effectué le déplacement avec son homologue sénégalais en charge du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie Diéné Farba Sarr, ainsi que celui du Mali en charge de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mohamed Moustapha Sidibé. Tous, à l'ouverture de ce Salon, n'avaient qu'un seul message à faire passer : « mettre en place des mécanismes permettant de baisser considérablement le taux de crédit pour que le coût d'achat de logement, la location-vente et la location simple soient abordables pour tous ».

Ils étaient nombreux, notamment les promoteurs, les patrons de société de construction, les architectes, les banquiers, les notaires et des ministres des pays de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) à avoir également effectué le déplacement pour cette rencontre soutenue par la Banque de l'habitat de Côte d'Ivoire (Bhci).

Pour les organisateurs, il n'est pas question que les populations de l'Afrique de l'Ouest vivant à l'étranger, en l'occurrence en France, « soient oubliées » de cette vaste campagne du « droit au logement pour tous » dans les huit pays francophones de la zone Uemoa. « Quand nos frères et sœurs de la diaspora rentrent au pays, ils doivent avoir un chez soi. C'est l'objectif de ce premier salon que nous organisons à Paris », explique Moussa Coulibaly, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers de l'Afrique de l'Ouest (Fpiao), organisateur du Sahparis.

Dans l'espace Uemoa (plus de 120,2 millions d'habitants), l'offre de logements est bien insuffisante pour répondre à la demande dans tous les pays. Cette situation a amené de nombreux dirigeants à lancer de vastes programmes de logements dans la plupart des huit Etats.

En Côte d'Ivoire où le besoin se situe à au moins 400 000, les autorités, depuis 2013, ont lancé un programme de 60 000 logements socio-économiques dans tout le pays, dont 50 000 à Abidjan où se concentre près de 20% de la population ivoirienne.